Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održava konferenciju za medije kako bi javnost izvijestio o najnovijim odlukama i procesima u Gradu Zagrebu.

Prvo je riječ uzeo Korlaet. "Obišli smo zgrade s crvenom, sad su na redu one sa žutom naljepnicom. 6101171 je telefon na koji se može pozvati mobilni tim. Kreće obnova školskih zgrada", rekao je.

Tomašević se obraća javnosti

O početku školske godine

"Čeka nas početak školske godine. Bitno je da se ništa ne mijenja što se tiče stečenih prava vezano za udžbenike i radne materijale. U zadnjih nekoliko mjeseci povukli smo novac za pomoćnike u nastavi i imat ćemo tri puta više pomoćnika u nastavi koji su financirani iz EU sredstava", rekao je Tomašević.

Preko projekta će biti financirano 439 pomoćnika u nastavi, a uz ta EU sredstva imamo i iz proračuna još 486 pomoćnika i tri stručna komunikacijska posrednika. Ukupno će biti angažirano 925 pomoćnika u nastavi i 6 komunikacijskih posrednika", dodao je.

Što se tiče lokacija nastave za škole oštećenih u potresu, ne mijenja se ništa. I dalje će biti organiziran prijevoz učenika na druge lokacije.

O vrtićima

Što se tiče vrtića, ove godine je zaprimljeno više od 8600 zahtjeva, negdje oko 200 zahtjeva više. Upisano je više od 7 tisuća djece u vrtiće, 500 djece više nego lani", izvijestio je Tomašević. Dodatno će se upisivati još 207 djece, a do kraja još više od 500 djece, najavio je gradonačelnik.

O školskim odborima

"Natječaj je bio donedavno za oko 400-injak članova. Javilo se čak 2300 ljudi. Više nego 10 puta više od onoga koliko treba. Prijave još dolaze jer dolaze poštom. To pokazuje da su građani zainteresirani da sudjeluju u upravljanju, jer motiv sigurno nisu naknade koje smo smanjili."

Uvodi se građanski odgoj u škole

"Idu aktivnosti za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole. Danas je išao dopis da se vidi koliko je učenika zaniteresirano za tu izvannastavnu aktivnost. I već ove godine će to biti uvedeno tamo gdje je interes velik.

Novi natječaji za pročelnike

"Sljedeći tjedan ćemo raspisati prve javne natječaje za pročelnike za Ured za upravljanje imovinom, Ured gradonačelnika i gradski kontrolni ured."

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je i da je Grad Zagreb ponišio natječaj za građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta Mladosti.

Novinari postavljaju pitanja gradonačelniku.

Prvo o obnovi

"Mislim da je rješenje trebalo naći davno. Očito je da obnova nije krenula onako kako je trebala. Mi smo od početka krenuli raditi na tome, trudimo se da pomažemo koliko god možemo, i Fondu i Ministarstvu. Zakonoodavni okvir nije adekvatan, to govorimo već neko vrijeme. Ne znamo još finalni tekst, ali na vladi je da predloži tekst zakona koji će ići u saborsku proceduru. Vezano za imovinskopravne odnose i za nelegalizirane objekte, to je nešto na čemu se truditi ubrzati."

Raspisivanje poziva za stanove

"U najkraćem mogućem roku će biti raspisan poziv za stanove. Mi smo napravili zaključak na temelju ankete koju smo proveli u hostelu, jedan dio građana bi radije ostao u hostelu, prioritet su obitelji s malom djecom. Vidjet ćemo koliko će biti prijavljenih, ponudit ćemo stanove koji su na raspolaganju. Svi stanovi koji su u vlasništvu grada, sad je pri kraju i natječaj za socijalno ugrožene skupine. za njih vrijedi da su to nenamješteni stanovi, to je pravilo od početka. Ali razmatramo i neke druge opcije tu."

Problemi vrtića

"Pedagoški standard nije u redu već dugo niz godina. Kadrovski se mora pomoći osoblju. Potrebni su nam i prostorni kapaciteti. Gledamo kako da iz EU fondova financiramo gradnju novih vrtića, da budu dostupniji i da zadovoljavaju standarde. Ponavljam upisali smo već sada 500 djece više, a još ćemo ih toliko upisati u ovoj pedagoškoj godini. I za to osiguravamo kapacitete. Ako me pitate za usporedbe roditelj-odgojitelj, iznos koji se plaća za to počinje se bližiti iznosu koji se plaća za odgajatelje."

O odšteti od 227 milijuna kuna

"U situaciji dok traju postupci, gdje je moguće podnijeti odštetni zahtjev, gdje god je bilo, mi smo to učinili i to u visini koju je Uskok naveo u optužnici, bez obzira je li to previsok ili prenizak iznos. Da nismo predali taj odštetni zahjev, u slučaju da se utvrdi krivnja mi bi teže došli do tog novca. U svrhu interesa smo predali te odštetne zahtjeve.

Problemi s otpadom

"Još uvijek se radi na problemu s otpadom. Čekamo još da vidimo je li bilo žalbi na natječaj za kupovinu drobilice. Uskoro ćemo znati... A što se tiče postupka dozvole i najma to će trajati tjednima, a što se tiče kupovine to će trajati mjesecima.

Žičara samo gomila gubitke

"Što se tiče žičare, žičara još nema dozvolu koja se tiče buke. Još se vodi spor kakav je to objekt, međutim i dok se vodi upravni spor, radi se na mjerama kojima bi se dodatno ublažila buka, i uskoro će ići nabava za to. Jer vremena nemamo i žičara samo gomila gubitke", rekao je Tomašević.