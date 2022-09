Djelatnici PNUSKOKA jučer su ponovo imali pune ruke posla, a u akciji uhićenja pale su tri osobe, i to zbog sumnje u mito. Podsjećamo, PNUSKOK je jučer uhitio šibensku sutkinju Maju Šupe, kontroverznog zagrebačkog poduzetnika Blaža Petrovića i odvjetnika Branimira Zmijanovića.

Tuži medije, političare,...

Uhićena sutkinja Maja Šupe, za koju se sumnja da je primila 15 tisuća eura mita da bi donijela oslobađajuću presudu za Petrovića, javnosti je najpoznatija po oslobađajućoj presudi kojom je Tomislav Horvatinčić oslobođen krivnje za smrt dvoje Talijana u pomorskoj nesreći.

Horvatinčić se branio "sinkopom", odnosno kratkotrajnim gubitkom svijesti, a odluka sutkinje Šupe jako je razljutila javnost, a mnogi su je tada proglasili korumpiranom. To je jako razljutilo sutkinju koja je sada završila iza rešetaka, a javnost se sjeća i njezine "bukvice" koju je očitala medijima u to vrijeme, tvrdivši da je izložena medijskom linču.

"Hrvatsko pravosuđe nije cirkus, a ovo suđenje nije sprdačina kako se to prikazuje u medijima. Ja nisam bijesna sutkinja kako me se naziva po portalima. (...) Napali su me iz HND-a tvrdeći da sam odgovorna narodu. A ja im poručujem da to nije točno, ja nisam odgovorna narodu. Provjerite tko bira suce i na koji način", kazala je Maja Šupe.

Pala joj tužba

Šupe očito nije baš ljubiteljica medija pa je tako 2019. godine htjela tužiti jedan portal, no kako je tada pisao Telegram, tužba joj je pala jer je tužila krivu osobu, koja je na portalu u trenutku objave članka bila tek jedna od urednica. Za naknadu štete odgovoran je nakladnik, a sutkinja Šupe njega se nije sjetila tužiti. Ovu pogrešku utvrdio je Općinski sud u Zadru koji je tužbu stoga odbio. Na odluku zadarskog suda sutkinja Šupe može uložiti žalbu.

Maja Šupe dva je puta tužila i primoštenskog gradonačelnika Stipu Petrinu, koji je za portal Dalmacija danas u utorak komentirao njezino uhićenje. "Svi reflektori do danas su bili upereni na HDZ i Inu. Velike su sume u pitanju i bilo je potrebno maknuto fokus s HDZ-a i žrtvovati nekoga poput Šupe koja je profesionalni mrtvac. Ona ima 65 godina, zrela je za mirovinu. Ove dane ću objaviti detalje jednog zadarskog slučaja. U svakom slučaju, sada nije problem žrtvovati Maje Šupe i Zmijanovića koji se ogriješio u stranku. Sada se gleda kako epicentar javnosti maknuti s milijarde kune i Ine koja je opljačkana", komentirao je Petrina.

Imovinska kartica u kojoj nema ništa

Interesntna je i njezina imovinska kartica u kojoj se ne spominje - gotovo ništa. Ona je navela kako posjeduje samo - plaću i to u rasponu od 18 do 19 tisuća kuna mjesečno u bruto iznosu. Također, navodi i dva kredita podignuta kod Sberbanke. Od prihoda je još jedino prijavila 3200 kuna koje je primila kao dužnosnik na izborima.

Poznato lice crne kronike

Petrović je zapravo poznato lice crne kronike, a protiv njega se vodilo više postupaka zbog navodnih iznuda, prijevara, prijetnji, nevođenja poslovnih knjiga i raznih oblika gospodarskog kriminala. No, interesantno, niti u jednom predmetu nije pravomoćno osuđen, piše Jutarnji list.

Uhićen je bio i prije šest godina zbog sumnji da nije platio 15-ak milijuna kuna poreza na dobit koji su zaradile njegove tvrtke. Iz 2009. godine datira i priča kako je Petrović nadmudrio najveće hrvatske banke, kada su njegove tvrtke "Retag" i "AGM" uspjele naplatiti ogromna potraživanja. "Retag" je dobio spor protiv Zagrebačke banke vrijedan 162 milijuna kuna, a Privredna banka Zagreb pristala je na nagodbu s "AGM-om" te prema nekim informacijama isplatila 15 milijuna eura u gotovini i nekretninama iz portfelja banke, pusao je Jutarnji list. Nedugo prije toga direktor PBZ-a Božo Prka bio je pretučen ispred zgrade u kojoj stanuje.

Na ODO-u Split bio optužen za prijetnju, skidanje i povredu službenog pečata te protupravnu gradnju. Naknadno je optužen i za prijetnju jednom djelatniku komunalnog poduzeća u Makarskoj, gdje je na jednoj od najelitnijih lokacija izgradio kompleks vila.

Zbog žene izašao iz HDZ-a

Posljednji uhićeni u aferi je šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović, bivši HDZ-ov gradski vijećnik koji je iz stranke istupio zbog svoje supruge. NAime, njegova supruga je Ljuljana Zmijanović, doktorica znanosti i hrvatska braniteljica. Zmijanović je javnosti postala poznata kada se kandidirala za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka. Zmijanović je zbog rezultata natječaja podnijela i tužbu.

Na tom je natječaju za ravnateljicu izabrana Nella Slavica. Jedan od razloga zašto je izabrana upravo Slavica bio je i intervjuu koji je obavljen sa svim kandidatima, a na kojemu je, prema rješenju ministarstva, ona ostavila najbolji dojam. Nakon toga Ljiljana Zmijanović podnijela je prvu tužbu Upravnom sudu 2019. godine te je navela kako su izborom druge kandidatkinje grubo prekršena njezina prava koja proizlaze iz statusa nezaposlene hrvatske braniteljice, pisala je Slobodna Dalmacija.