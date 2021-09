Hercegovački poduzetnik Renato Reno Korać, vlasnik lanca kladionica u BiH, osoba je koja je Zdravku Mamiću dala ili posudila 44,5 milijuna kuna kojima je Mamić krajem srpnja ove godine podmirio dug državi na osnovi pravomoćne sudske presude iz Osijeka te na taj način spriječio ovrhu države nad svojom blokiranom imovinom, piše Jutarnji list.

"Ma neću to uopće komentirat'. Nema potrebe da to komentiram za novine. Neka ljudi pišu, to je njihovo pravo, no ja to neću komentirat'", odgovorio je za Jutarnji list Mamić na pitanje o pozajmici od 44,5 milijuna te o njegovu odnosu s Koraćem.

U pitanju je bio kredit

Podsjećamo, Mamićeva supruga nedavno je uplatila 45 milijuna kuna, jer im je USKOK ranije blokirao ostatak novca, koje je Mamić najprije podnio kao jamčevinu.

Porijeklo novca kojim je plaćen Mamićev dug bankovni je kredit kojeg je podigla Mamićeva supruga. No ostaje pitanje kako je uopće odobren toliko kredit, jer 45 milijuna se ne diže tako lako.

Mamić je postavio rekord jer prema podacima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najveći iznos do sada uplaćen je 10 milijuna kuna, najmanji 1 kuna. A sveukupno u državni proračun, od sudski oduzetih 421 milijun kuna, uplaćeno je nešto više od 54 milijuna kuna.