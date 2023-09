Preminuo je Ivan Šuker, hrvatski političar i bivši ministar financija i potpredsjednik Vlade. Šuker je rođen u BiH, a otac mu je radio kao gastarbajter u Njemačkoj, da bi se kada je Šukeru bilo osam godina, obitelj seli u Veliku Goricu. Nakon Srednje strojarske škole u Zagrebu, koju je završio s trojkom, neko vrijeme je studirao na Strojarskom fakultetu, da bi se 1976. prebacio na Ekonomski fakultet. Nakon šest godina završio je dvogodišnji studij, a godinu kasnije, 1984., zapošljava se kao glavni knjigovođa u Odsjeku za budžet općine Velika Gorica.

Godine 1985. je upisao treću godinu studija na Ekonomskom fakultetu, ali je ubrzo prekinuo i okrenuo se politici što je u svojoj biografiji uglavnom prešućivao - 1986. prelazi u Gradsku konferenciju Saveza socijalističke omladine Hrvatske gdje je bio šef računovodstva. Na toj dužnosti je bio do 1990.

U službenim biografijama navodio je tek da je od 1986. do 1990. bio "financijski direktor". U Veliku Goricu se vraća 1990. Postaje voditelj Porezne uprave i član Izvršnog vijeća Skupštine općine Velike Gorice. Tijekom tog razdoblja bio je od 1991. do 1992. šef Kriznog štaba te općine a od 1993. do 1997. vanjski član Poglavarstva grada Zagreba.

Otkako je bio u politici, naglo ga krenulo obrazovanje

Studij na Ekonomskom fakultetu nastavio je 1995. Diplomirao je studirajući uz rad (voditelj Porezne uprave bio je do 1990.) 1997. s odličnim uspjehom. Dužnost podžupana Zagrebačke županije obnašao je od 1997. do 2000.

Na izborima 2000. postaje saborski zastupnik HDZ-a. Te godine je postao i čelnik Gradskog odbora HDZ- a te gradonačelnik Velike Gorice. Izabran je i u Predsjedništvo HDZ-a. Na unutarstranačkim izborima na VII. Općem saboru HDZ-a 2002. podržavao je Ivića Pašalića, a ne Ivu Sanadera. Pa ipak, na tom Saboru izabran je za potpredsjednika te stranke. Nakon izbora 2003. postaje ministar financija u vladi Ive Sanadera. Na toj dužnosti je ostao sve do 2008. Smijenila ga je Jadranka Kosor pri rekonstrukciji vlade u kojoj su otišla još tri ministra.

Na unutarstranačkim izborima u svibnju 2012. dugo je oklijevao kome će se pridružiti. Na kraju je podržao Tomislava Karamarka.

'Najskromniji' ministar

Dosta pozornosti izazvala je imovinska kartica Ivana Šukera dok je bio u Vladi. Kada je 2005. objavljena, ispostavilo se da ministar financija Republike Hrvatske još živi sa svojim roditeljima.

Kako je tada navedeno, živio je u obiteljskoj kući u Ulici Ljudevita Posavskog 7 u Velikoj Gorici, koju je 1964. godine sagradio njegov otac ušteđevinom zarađenom za 30-godišnjeg rada u Njemačkoj.

"Budući da imamo veliku kuću u kojoj djeca imaju svoje sobe, zasad nismo morali dizati kredite", objasnio je tada ministar Šuker, čija je mjesečna plaća iznosila 16.419 kuna.

Odmazda novinarima koji su prokazali sumnjive poslove

Kao bivši gradonačelnik Velike Gorice, tadašnji ministar financija našao se u središtu afere, kada su novinari lokalnog medija Glasnik Turopolja otkrili da su predstavnici gradske vlasti tvrtki “Red International” nezakonito prodali veliko zemljište u središtu Velike Gorice, premda se oko njega vodio imovinski spor jer je 14 bivših vlasnika polagalo pravo na tu parcelu.

Otkriveno je i da je nepoznati počinitelj falsificirao zemljišnu knjigu u velikogoričkom Općinskom sudu kako bi se Gradskom poglavarstvu mogao dati čisti zemljišno-knjižni izvadak za “posao stoljeća”.

Kako je tada pisao Nacional, bez Šukerova blagoslova, iako formalno više nije bio gradonačelnik, ništa u Gorici se nije događalo, a jedan od udara na lokalni medij bio je i da je tiskara odbila tiskati Glasnik nakon otkrića koje tereti HDZ-ovce.