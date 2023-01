Radni tjedan počeo je uz oborine - kišu, a u gorju i na sjevernom Jadranu i snijeg. Na jugu Jadrana moguće je i nevrijeme. Na istoku Hrvatske bit će oblačno i kišovito, uz umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, najnižu temperaturu oko ništice te najvišu od 5 do 7 °C. U središnjoj Hrvatskoj bit će malo manje hladno, ali također kišovito. Ujutro će mjestimice padati snijeg, osobito uz granicu sa Slovenijom, te u Pokuplju i na Banovini - gdje je moguć i tanji snježni pokrivač. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ujutro vjerojatno s olujnim udarima, kazala je u HRT-ovoj vremenskoj prognozi Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Najvjetrovitije će biti na sjevernom Jadranu uz jaku i olujnu buru, podno Velebita na udare i orkansku, koja će popodne slabjeti. Na zapadu zemlje bit će i mnogo oblaka te u gorju snijeg, moguće i gdjegod uz obalu, većinom u Istri, a drugdje duž obale kiša. Od sredine dana smanjenje naoblake i prestanak oborina, najprije na otocima.

U utorak prestanak oborina

Oblaka i kiše prijepodne neće nedostajati ni u Dalmaciji, dok će u unutrašnjosti biti i snijega, zatim smirivanje i razvedravanje. Puhat će umjereno i jako jugo te istočni vjetar, ujutro prolazno i olujno. Najviša temperatura zraka većinom od 7 do 12 °C. Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske - promjenljivo, nestabilno i vjetrovito vrijeme. Povremeno će biti pljuskova i grmljavine, osobito u noći i rano ujutro, kada je lokalno moguće i nevrijeme. Jako, na udare i olujno jugo tijekom dana postupno u slabljenju pa će popodne biti mirnije i sunčanije. More većinom valovito.

U utorak će većinom prestati oborine pa će idućih dana prevladavati suho - na Jadranu i sunčanije nego u oblačnijoj unutrašnjosti. Slabih oborina, i to najčešće snijega, bit će uglavnom u Lici i Gorskom kotaru.

Od četvrtka opet hladnije

"Prva polovina tjedna bit će malo manje hladna od druge, ali valja ne zanemariti kako će na Jadranu osjet hladnoće i dalje pojačavati bura - veći dio razdoblja umjerena do jaka, no u ponedjeljak jaka do olujna, podno Velebita na udare i orkanska, dok će u ponedjeljak srednjem i južnom dijelu još puhati istočnjak i jugo", kazala je za HRT meteorologinja Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Idućih dana u većem dijelu unutrašnjosti prevladavat će oblačno vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. U gorju će povremeno padati snijeg, dok će u ostalim krajevima oborine, uglavnom slabe kiše, biti u sjevernim krajevima. U četvrtak malo hladnije. Na Jadranu i dalje bura, ali slabijeg intenziteta nego u ponedjeljak. I pritom uglavnom suho, uz promjenjivu naoblaku. Malo kiše može u utorak pasti na sjevernom Jadranu, a u srijedu na krajnjem jugu. Nakon malo toplijeg utorka, od srijede temperatura u padu.

Olujni vjetar 'zatvorio' neke dionice

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK). Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za sva vozila: autocestom A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; Jadranskom magistralom (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; na Krčkom mostu.

Promet je dopušten samo za osobna vozila: autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice; Jadranskom magistralom (DC8) između Senja i Karlobaga; riječkom obilaznicom (A7) Škurinje-Orehovica; državnom cestom Gospić-Karlobag (DC25); državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

na Paškom mostu. Na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) te lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107 ) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. Skupina).

Vozi se otežano, moguća poledica

U većem dijelu unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. Zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru, Lici, na sjeverozapadu Hrvatske. U priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje. Zbog zimskih uvjeta u Republici Sloveniji zabranjen je ulazak teretnim vozilima s priključnim vozilom na GP Bregana. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U prekidu su: trajektne linije Sućuraj - Drvenik, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak, Sumartin-Makarska, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Orebić-Dominče. Prekinute su i katamaranske linije: Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Korčula-Hvar-Split, Pula-Zadar, Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Vis-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Dubrovnik-Šipan-Mljet. Trajekt na liniji Brestova-Porozina ne prevozi autobuse i kamione iznad 3t nosivosti. Trajekt na liniji Trogir ( Soline ) - Drvenik Veli - Drvenik Mali - trajekt neće pristati u luci Mali Drvenik.