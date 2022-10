Na sjednicu Antikorupcijskog vijeća nisu došli vladajući HDZ-ovci, stigla je samo oporba

Više zastupnika traži stanke

11.55 - Stanku je tražila Katarina Peović, a nakon nje i gospodin Pavličkek iz Suverenista.

"Drago mi je da smo dobili odogovor da je Plenković dao nalog svojim ljudima da se potpiše ovaj memorandum", kazao je Pavliček obrazlažući svoju stanku. "Očito Plenkoviću nacionalni interes nije bio na prvom mjestu, nije slušao struku i odlučio je da se ovakav memorandum potpiše". Stanku je zatražio i Stjepo Bartulica u ime Domovinskog pokreta.

Zekanović Grmoji: 'Najbolje da te se mater i ćaća riješe'

11.42 - Uključio se i Hrvoje Zekanović koji je htio nadopuniti pitanja Dalije Orešković, a onda je krenuo u raspravu s Grmojom.

"Vi ste povrijedili poslovnik već deset puta. Budite demokratski raspoloženi. Nećete me se riješiti", rekao je Zekanović Grmoji na što je Grmoja rekao da je najbolje da ga se HDZ riješi, a Zekanović mu je na to odgovorio: "Najbolje je da te se mater i ćaća riješe."

Kovačević odgovara na pitanja

11.30 - Mirela Ahmetović je pitala Kovačevića je li 2012. Kovačević zagovarao izvoz nafte u Mađarsku i po kojoj se cijeni ona izvozi.

"Nitko ne zna po kojoj se cijeni izvozi ta nafta. Jadranski naftovod je dioničko društvo satkano od puno dioničara i ono nije u državnom vlasništvu. Ovdje se umiješala politika, ministarstvo i vlada. Donijet je takav memorandum. Mene su svi uvjeravali da je to gotovo tehnički nemoguće jer ako ide nafta od Omišlja, vi ju ne možete preusmjeravati. Nije loše u ovakvim trenucima otvoriti Sisak", kaže Kovačević.

Dalija Orešković je pitala tko su bili ti dioničari, imenom i prezimenom.

"Nije jadranski naftovod koji prodaje naftu. To su sve pitanja za Inu."

Orešković je rekla kako je suština pitanja je li ministarstvo bilo to koje je reklo da se ovakav memorandum mora potpisati.

"Da, postoji skupština društva, Janaf je različit od svih ostalih poduzeća, nije u sustavu javne nabave, na skupštini je 50-100 ljudi, imate predsjednika skupštine i to je ministar gospodarstva. Država ima 14,9 posto dionica pa se daje na upravljanje. Bili su svi planovi od strane NO-a i Uprave. Memorandum je stvaran u ministarstvu i Ini", rekao je Kovačević.

Riječ ima Dragan Kovačević

11.14 - Govori Dragan Kovačević.

"Nadam se da ćete mi dati da izgovorim svoje riječi, spreman sam za sva pitanja, dijelom i ona koja neće biti ugodna, pa i uvrede i provokacije. Svašta sam prošao pa me ni najveće uvrede neće pokolebati. Nisam ovdje došao kao pokajnik, došao sam ovdje, što bi rekao magistar Plenković, i radi javnosti. Ja sam u uredu magistra Plenkovića bio jednom. Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministara", rekao je Kovačević.

"Zadnje što sam radio prije nego što su me utamničili je da sam devet godina bio na čelu Janafa, napravili smo od skromne kompaniju najbolju kompaniju u jugoistočnoj Europi. Puno smo investirali da bi Hrvatska bila energetski puno bolje, gotovo milijun tona skladišnih kapaciteta smo napravili u mom mandatu, napravili pravce, povezali sustav, a kad je uspjeh došao, došla mi je milicija.

Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministra, koji je vršio pritisak da se potpiše memorandum, ali taj pritisak je vršen 10 godina, i za vrijeme Milanovića, ja kažem da je to protivno interesima Hrvatske, onda bi odustali. Do sad. Memorandum nisam htio potpisati. Tražilo se da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke INA-e. Taj memorandum je politički papir, da smo napravili potpis između INA-e i Janafa, ja bih to napravio, no čim je ministarstvo stavilo potpis, to je dobilo političku dimenziju. Ni Ćorić nije bio baš da se potpiše, svi su izbjegavali to potpisati jer su svi imali neki osjećaj da to nije dobro.

Na tom sastanku je bilo šest ljudi. Za stolom su sjedili magistar Plenković, Ćorić, ja, dva savjetnika magistra Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnica Ureda, Tena Mišetić. Ona je sjedila za glavnim stolom, a mi za okruglim stolom. Ja sam pozvan na konzultacije da kažem što mislim o tome. Ja sam rekao da to nije dobro za energetsku sigurnost, nacionalnu sigurnost Hrvatske, da što se tiče korporativnog dijela za Janaf, da je to jako dobro, ali da mislim da su energetski nacionalni interesi iznad korporativnih interesa društva. Doktor Ćorić je, onako, i hoće i neće, a ja sam rekao da taj memorandum u tom obliku ne mogu potpisati. Magistar Plenković je doktoru Ćoriću rekao da taj memorandum ide. Sastanak je protekao u dosta tmurnoj atmosferi", rekao je Kovačević i dodao da na sastanke u Inu nije išao, ali da je memorandum potpisan.

"Cijela bit toga je potpisivanje memoranduma. Nitko nije rekao zatvori Rafineriju Sisak, ali kad se potpisalo, tog je trenutka Rafinerija Sisak bila zatvorena. Kad smo potpisali, ja sam rekao uzmi sve što možeš, Mađari su sve plaćali", rekao je Kovačević i dodao da se sve događalo oko 2018. godine.

Burno na samom početku

11.10 - Grmoja je otvorio sjednicu, a odmah se za riječ javio Zekanović. "Prvo na sjednici predsjednik Vijeća utvrđuje postoji li potreban broj članova Vijeća", rekao je Zekanović.

"Ima kvoruma", rekao mu je Grmoja, a onda se opet javio Zekanović rekavši da nema kvoruma i da mora prebrojiti sve članove

"Nažalost, nemate oči na potiljku", rekao je Grmoja nakon što je prebrojao članove i utvrdio da kvorum postoji.

Počinje sjednica Anitkorupcijskog vijeća

11.00 - Sjednica Anitkorupcijskog vijeća, sazvana radi rasvjetljavanja afere u Ini, počela je u četvrtak u Hrvatskome saboru, ali bez premijera Andreja Plenkovića koji nije došao na javno saslušanje, na koje se odazvao samo bivši šef Janafa i Uskokov optuženik Dragan Kovačević.

Osim premijera koji je ranije najavio da se neće odazvati sjednici, istu mogućnost otklonio je bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, a nije se pojavila ni bivša zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tena Mišetić.

Na sjednici Vijeća pod predsjedanjem Nikole Grmoje na pitanja članova Vijeća iz oporbenih redova odgovarat će samo Kovačević, kojeg je u srpnju Uskok optužio da je u zamjenu za namještanje milijunskih poslova raznim tvrtkama primio 6,2 milijuna kuna mita.

Zekanović: 'Pravite se kao da ste nepristrani'

10.43 - "Vi se pravite kao da ste nepristrani, a političari ste. Kolegice Benčić. vi ste isto političar", rekao joj je Zekanović.

Zastupnici oporbe koji sudjeluju u radu Odbora masovno su zatražili stanke.

Grmoja: 'Sramotite se, saslušanje će se održati'

10.32 - Grmoja je rekao kako neće biti Napoleon koji u Moskvu ušao uz riječi "ne ometaj protivnika dok radi pogrešno". Poručio je članovima Odbora da se prestanu sramotiti.

"Nemate nikakve šanse zaustaviti ovo saslušanje. Čak i kada biste donijeli takvu odluku, ja imam čl. 52 i Kovačevića ću pozvati kao stručnjaka, kao bivšeg šefa Janafa. Ja imam to pravo. Sramotite se pred javnošću. Jučer sam znao da nemate šanse, dobronamjeran sam, upozorio sam vas kao političke protivnike da se sramotite. Ja ću ići na javno saslušanje u 11, zaključite sastanak. Ja imam poslovničke ovlasti, ako ne saslušanje, da održim razmatranja", rekao je Grmoja i onda je izašao iz prostorije.

Grbin: 'Pokušava se eutanazirati Sabor'

10.27 - Peđa Grbin kaže da se u Hrvatskoj već neko vrijeme pokušava eutanazirati Sabor i da se od lopova može doznati kako je krao pa na temelju toga donijeti propis koji će ga u budućnosti spriječiti u tome. Upitao je vladajuće i čega ih je strah, s obzirom na to da pokušavaju saslušanje oko Ine proglasiti nezakonitim.

"Ako prihvatimo ono što Habijan traži, posljedice neće biti za ovu sjednicu već za sve buduće sjednice koje žele dovesti osobe koji imaju direktna saznanja o onome o čemu bi se mi u Hrvatskoj trebali boriti, a to je korupcija. Borba je za sada samo na papiru, a učinak malen ili nikakav. Svi pokazatelji ukazuju da korupcija u Hrvatskoj i dalje buja i predstavlja golem teret. Izražavam zabrinutost jer vi ovo pokušavate spriječiti i udarom na demokraciju prikriti lopovluk. Spremni su o tome progovoriti pred zastupnicima, kamera ma i čitavom javnošću, parlament bi trebao biti sretan da ima iz prve ruke priliku čuti kako se krade, kako bi to mogli sprječiti.

Antikorupcijsko vijeće je matično tijelo sabora kad je u pitanju borba protiv korupcije i to tijelo mora raspravljati i predlagati mjere za borbu protiv korupcije. I ima obvezu saslušati sve one koji imaju informacije i spremni s ih podijeliti s javnošću. Čega vas je strah? Iskaza Kovačevića ili drugih koji bi mogli biti pozvani i nešto progovoriti? Ako vas je strah istine, onda to priznajte.

"Potpuno je jasno da antikorupcijsko vijeće ima pravo pozivati ljude da daju svoj iskaz. Vi to želite spriječiti i pritom se skrivate iza procedure koju lažno tumačite. No iza svega stoji strah. Jednog žetončića, notornog klauna Zekanovića pokušavate staviti u antikorupcijsko vijeće. Činjenice govore protiv vas."

Bauk: 'Ovo je bespotrebna rasprava'

10.14 - Sandra Benčić rekla je da je evidentan ovdje samo politički cilj da se onemogući javno saslušanje.

"Kakva god odluka danas bila, mi smo već pripremili zajedno sa SDP-om zahtjev za ocjenu ustavnosti mišljenja koje će se ovdje zauzeti. Vi ovdje sad zapravo tvrdite da Parlament previše nadzire Vladu", najavila je.

Grmoja je poručio HDZ-ovcima da neće uspjeti zaustaviti ovo saslušanje.

"Ovo je potpuno bespotrebna rasprava", poručio je Bauk.

Habijan je odgovorio da mu nije cilj ništa zaustaviti nego je samo zatražio mišljenje.

"Teško mi je s vama komunicirati jer niste pravne struke", rekao je Habijan.

Vidović Krišto: 'Ovo je apsurd i skandal'

10.04 - Da li je ograničavanje demokracije zgražanje što je jedan zastupnik, potpredsjednik Antikorupcijskog vijeća, kao pravnik uputio zahtjev da se vidi je li neki zaključak u skladu s odlukom s osnivanjem i Poslovnikom, pitao je HDZ-ov Damir Habijan, koji je Odboru za Ustav i uputio zahtjev za mišljenjem o održavanju sjednice Antikorupcijskog vijeća.

"Uopće doći na ideju da se ospori pokušaj da se razgovara i ispituje je apsurd i skandal. Cijela Europa će nam se smijati. Kad tad ćete zbog svega morati polagati račune", poručila je nezavisna Karolina Vidović Krišto.

Odbor za Ustav još nije otvorio raspravu o prigovoru na Antikorupcijsko vijeće

9.50 - Saborski Odbor za Ustav i Poslovnik u četvrtak, nakon gotovo jednosatnog rada, još nije otvorio raspravu o meritumu, odnosno je li ovlašten odlučivati o prigovoru HDZ-ova Damira Habijana na odluku Antikorupcijskog vijeća o javnom saslušanju vezano za upravljanje Inom. Odbor je, tek, glasovima većine odlučio da ta točka ostane na dnevnom redu.

Oporba je pritom isticala kako ne vidi na temelju koje odredbe bi Odbor za Ustav bio ovlašten odlučivati je li neko drugo radno tijelo Sabora postupalo u skladu s Poslovnikom ili ne. Arsen Bauk (SDP) pritom je podsjetio da se do sada u 99, 9 posto slučajeva prigovor na povredu Poslovnika reklamirao kad se nešto dogodilo.

" A ovdje imamo Habjanov preventivni prigovor, imamo slučaj da je vidoviti Habijan uputio prijedlog da se spriječi nešto što bi se eventualno moglo dogoditi", izjavio je Bauk i ustvrdio kako Odbor provodi 'puzajuću suspenziju' prava zastupnika i odbora.

Hrvoje Zekanović (HDS) oporbi je uzvratio da prešućuje ključne informacije, da se cijela “gungula“ oko Antikoprucijskog vijeća dignula zbog poziva na svjedočenje Draganu Kovačeviću, bivšem šefu Janafa i Uskokovu optuženiku.

"Riječ o čovjeku koji je prije nekoliko mjeseci bacao mobitele u Savu, uhvaćen je s pet milijuna kuna u gepeku i njega se pokušava javnosti pokazati kao relevantnog, kao nekog kome se može vjerovati", dodao je.

"Oporba ga želi dovesti u Sabor da govori svoju istinu, a on ju je utopio u Savi", naglasio je Zekanović, prozivajući ujedinjenu oporbu da želi napraviti cirkus.

Vladajući se neće odazvati?

9.30 - Ćorić je ustvrdio kako u memorandumu o izvozu hrvatske nafte u Mađarsku nema ničeg spornog i da je zatvaranje rafinerije Sisak bio opravdan potez, a istaknuo je da premijer Plenković nije dao nalog ni za zatvaranje rafinerije ni za slanje nafte prema Mađarskoj. Bivši ministar zaštite okoliša i energetike poručio je u srijedu u Dnevniku HRT-a da se neće odazvati pozivu na saslušanje Antikorupcijskog vijeća.

“Riječ je o dva potpuno odvojena slučaja. Memorandum je potpisan u kolovozu 2018. godine i tim memorandumom bila je prije svega dogovorena, odnosno, načelno podržana od strane Ine i Janafa suradnja na nekoliko polja. Jedna od njih je bilo i povezivanje sisačke rafinerije s Janafovim terminalom u Sisku”, kazao je Ćorić.

Ustvrdio je kako ni Plenković niti predstavnici MOL-a nisu lobirali da se takav memorandum potpiše. “Nikada, niti u jednom trenutku Andrej Plenković nije dao nikakav nalog, kako za zatvaranje rafinerije u Sisku, tako ni za slanje hrvatske nafte prema Mađarskoj. Nije bilo nikakvog lobiranja”, rekao je bivši ministar, koji je taj memorandum potpisao u ime hrvatske Vlade.

Dok vladajući tvrde da saslušanje pred Antikorupcijskim vijećem, zakazano za danas u 11 sati, nije u skladu sa zakonom, oporba smatra da je riječ o pokušaju skrivanja posljedica afere. O svemu bi pak trebao odlučiti Odbor za Ustav koji zasjeda u 8.30.