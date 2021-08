Vrhunac toplinskog vala prošao je na Jadranu, no izražena vrućina potrajat će i idućih dana, dapače, proširit će se na ostale naše krajeve, izvještava RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Petak

Danas možda tek malo oblačnije, ali uglavnom će to biti oni visoki prozirni oblaci koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Noć je na obali opet bila vrlo topla uz ponegdje slabu do umjerenu buru, no vjetar će ubrzo oslabjeti, a popodne će zapuhati maestral, osobito u Dalmaciji.

Najviša temperature posvuda između 32 i 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i dolini Neretve do 37 °C, no vruće će biti čak i u višem gorju.

Vikend na kopnu

U unutrašnjosti će se sve teže podnositi dnevna vrućina, temperatura će lokalno ići do 36 °C, no i neće biti posve stabilno, prije svega u nedjelju. Tada bi uz umjeren razvoj oblaka ponegdje oko gorja ili uz granicu sa Slovenijom mogao pasti koji kraći popodnevni pljusak.

No, ako se i dogodi, neće to donijeti željeno osvježenje, tek sparinu.

Vikend na moru

Na Jadranu se nastavljaju tople i vrlo tople noći te zatim vrlo vrući dani. Manju ugodu će u subotu sredinom dana donositi slab do umjeren vjetar s mora, no u nedjelju će i to biti slabo izraženo. Pritom će i temperatura mora, koja je ponegdje usprkos buri na 28 °C, još malo porasti. Izgledno je da će plići dijelovi sjevernog Jadrana lokalno stići i do 30 °C, stoji u vremenskoj prognozi RTL-ova meteorologa Doriana Ribarića.

U ponedjeljak vrhunac toplinskog vala

Meteorologinja N1 Tea Blažević prognozira da bi u ponedjeljak, kako sada stvari stoje, bio vrhunac toplinskog vala, kad bi se temperature u dijelovima Slavonije, Baranje i Srijema te u unutrašnjosti Dalmacije lokalno mogle približiti brojci 40. Za osvježenje, prema trenutnim pokazateljima, pričekat ćemo utorak i srijedu kad bi se u cijeloj zemlji vremenska situacija trebala promijeniti.