Divljanje cijena postalo je već naša uobičajena svakodnevnica. Stoga je američki portal Eat this, koji piše o hrani, objavio je listu od novih 8 namirnica s kojima nas možda čekaju problemi, piše RTL.

Prvi je slanutak. Reuters piše da se očekuje pad isporuke od 20 posto jer iz Rusije i Ukrajine ne dolaze zbog rata, a iz drugih zemalja zbog vremenskih neprilika. Kukuruz je u Americi loše rodio, strahuje se od nestašica žitnih pahuljica, pa čak i kokica. Navode i potencijalne nestašice umaka od rajčice, suša je u Italiji i u Kaliforniji, a moguć je manjak purica zbog ptičje gripe.

Slično je i s pivom jer je u proizvodnji i pakiranju potreban CO2. Isporuka se nije oporavila još od pandemije. A nedostaje im i aluminija. CO2 je potreban i za brojne zamrznute proizvode, primjerice pizzu.

Nestašica u Hrvatskoj

Amerikanci strahuju od nestašica čokolade za Noć vještica jer im nedostaje namirnica kao što je ulje i kakao. Tu je i maslinovo ulje, jer Španjolska i Italija imaju problema s proizvodnjom.

To su očekivanja Amerikanaca, no postavlja se pitanje trebamo li i u Hrvatskoj strahovati od nestašice pive i čokolade. "Koliko ja znam tih proizvoda ima dovoljno i na zalihama i kod svih trgovaca, no činjenica je da je ova godina klimatski izrazito teška za poljoprivredu. Isto tako i činjenica da su poremećeni opskrbni lanci zbog rata u Ukrajini", rekao je Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovine u Udruzi poslodavaca.

No neki od navedenih proizvoda bi prvi mogao nestati s polica u Hrvatskoj. "Pa, ja mislim da bi prvo mogao nestati šećer i svinjsko meso. Sad sam skroz okrenuo temu jer su cijene tih proizvoda išle bitno gore, a kod nas su one na neki način zamrznute", zaključuje Evačić.