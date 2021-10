Jedna od najbogatijih zemalja kako Europe tako i svijeta, Švicarska, otvara svoje tržište rada za radnike iz - Hrvatske. Od siječnja iduće godine tako bi brojni Hrvati mogli put Švicarske lakše nego dosad, a radnici iz Hrvatske će se izjednačiti s drugim državljanima zemalja članica EU.

Švicarska je do sada primjenjivala mjere zaštite tržišta rada za državljane Republike Hrvatske prema tom Sporazumu (protokol III AELE), piše Gordan Duhaček za Index.

A broj hrvatskih radnika u Švicarskoj povećao se u posljednjih nekoliko godina - prema službenim podacima s 31. prosincem 2020. godine u toj su zemlji boravila 28.324 hrvatska radnika, što je 6 tisuća više u odnosu na godinu prije.

Gotovo četvrtinu stanovništva u Švicarskoj čine emigranti. Ukupan broj stanovnika je 8,5 milijuna, a nisku stopu nezaposlenosti (između 4 i 5 posto) Švicarska je zadržala zbog ograničenog broja populacije u zemlji. Većina zaposlenika posjeduje relativno visoku razinu obrazovanja i specijalizirana je, što zapravo omogućava vrhunske poslove s višim plaćama, a često jamči i višu razinu produktivnosti i učinkovitosti.

Boravišna dozvola

U Švicarsku državljani EU mogu slobodno putovati u potrazi za poslom, a nije potrebna dozvola za boravak do tri mjeseca. Ukoliko traženje posla traje dulje, državljani EU dobivaju kratkoročnu boravišnu dozvolu koja vrijedi tri mjeseca po kalendarskoj godini, pod uvjetom da imaju financijska sredstva za uzdržavanje dok borave u Švicarskoj. No, hrvatskim državljanima potrebna je radna dozvola čak i ukoliko žele raditi kraće od tri mjeseca.

No, brojni strani radnici uspješno su pronašli posao u Švicarskoj, posebice oni visokokvalificirani. Ipak, u posljednje vrijeme postala je sve žešća konkurencija za radna mjesta, a švicarski poslodavci počeli su favorizirati domaće naspram onih iz inozemstva. Stoga bi međunarodni radnici mogli imati više sreće u velikim švicarskim gradovima, kao što su Basel, Bern, Ženeva, Lausanne i Zürich, nego primjerice u manjim, ruralnim područjima.

Zürich i Ženeva su jedni od najskupljih gradova na svijetu, ali bi protuteža tome trebale biti i visoke plaće u zemlji.

Visoki troškovi života

Kakvi su, dakle, troškovi života u Švicarskoj? Najam jednosobnog stana u Zürichu košta oko 2000 švicarskih franaka (14 tisuća kuna) mjesečno, a dodaju li se tome troškovi života od 1500 švicarskih franaka (10 tisuća kuna), te privatno zdravstveno osiguranje, koje se mjesečno plaća oko 300 švicarskih franaka (oko 2100 kuna) - prosudite sami jesu li prosječni troškovi života visoki. Slično je i u Genevi, dok su stanovi povoljniji u Baselu i Bernu.

Prema portalu Numbeo, koji skuplja podatke o troškovima života diljem svijeta te omogućava usporedbu, život u Švicarskoj je od života u Hrvatskoj skuplji - 127 posto.

Švicarskim gospodarstvom dominira uslužni sektor te su ugostiteljski poslovi dostupni diljem zemlje. Zainteresirani za karijeru u bankarstvu i osiguranju mogu pronaći prilike u Zürichu, a oni koji traže karijeru u kemiji ili farmaciji, naći će slobodna radna mjesta u Baselu.

Najtraženija zanimanja

Prema službenim podacima Švicarskoj nedostaje kvalificiranih radnika u sljedećim područjima: inženjering, financijske usluge, IT, farmaceutika. Osim toga, radnici se traže i u ugostiteljstvu.

Većina radnika prema švicarskom zakonu tjedno može raditi najviše 45 sati, a većina ljudi ima 40-sati radni tjedan. Svi švicarski zaposlenici imaju pravo na najmanje četiri tjedna plaćenog odmora godišnje, a mladi do 20 godina imaju pravo na pet. Iako broj državnih praznika ovisi o tome u kojem dijelu Švicarske živite i radite, postoji pet državnih praznika uključujući Novu godinu, Veliki petak, Uzašašće, Dan državnosti (1. kolovoza) i Božić, ali i specifični regionalni praznici u različitim kantonima.

Najpoznatiji švicarski portal za traženje posla jobs.ch trenutno nudi skoro 90 tisuća slobodnih radnih mjesta. Naročito se traže radnici u sektoru "građevina / arhitektura / inženjerstvo", njih 9703, a ima i više od devet tisuća slobodnih radnih mjesta u kategoriji "briga / medicina / terapija". Treći po potražnji je IT sektor, u kojemu ima 8666 slobodnih radnih mjesta.

Prosječna godišnja plaća

A sada malo o brojkama. Prosječna godišnja plaća u Švicarskoj iznosi 112.605 švicarskih franaka (oko 800 tisuća kuna).

Osoba koja radi u IT sektoru obično zarađuje oko 124 tisuće švicarskih franaka godišnje (oko 870 tisuća kuna). Plaće se u IT sektoru, ovisno o zanimanju i vještinama, kreću od 64.500 švicarskih franaka (450 tisuća kuna), što je najniži prosjek, do 203.000 švicarskih franaka (oko milijun i 400 tisuća kuna), što je pak najviši prosjek.

Godišnja prosječna plaća medicinske sestre u Švicarskoj iznosi 78.842 švicarskih franaka (555 tisuća kuna). Godišnja plaća za liječnike je u prosjeku oko 130 tisuća franaka (915 tisuća kuna).

Građevinski radnici u prosjeku godišnje mogu računati na plaću od 62.400 švicarskih franaka (440 tisuća kuna), dok konobari u prosjeku godišnje zarađuju 51 tisuću franaka (360 tisuća kuna).