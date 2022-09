Nakon što je i službeno izašao popis stanovništva, mnogi se pitaju gdje je nestalo 600 000 katolika i 60 000 Srba. Međutim, najviše je prijepora danas izazvalo to što je kategorija ostali kršćani. Jer broj ljudi koji se tako izjašnjavaju porastao je za 14 puta. Gotovo 190 000 ljudi izjasnili su se kao ostali kršćani, a ogromna većina njih kao katolici.

"Ovo što se događa u Hrvatskoj je, meni se čini, pokazatelj jednog gubitka povjerenja u Crkvu, jednog dubokog razočarenja u crkvene ljude. Da ljudi vide da su crkveni ljudi licemjerni, da ne žive ono što propovijedaju, da pozivaju na poniznost i skromnost, valjaju se u raskoši. Da umjesto pozivanja na pomirenje i oprost i ljubav, oni raspiruju šovinizam, homofobiju, svaku vrstu netrpeljivosti prema drugom i drugačijem", kaže za RTL Direkt Ante Tomić, književnik i novinar.

Veliki porast agnostika

Dramatično je porastao broj ljudi koji su se popisali kao "ostali kršćani", na gotovo 187 tisuća. A 87 posto ostalih kršćana su katolici, što bi značilo da bi se ukupnom broju katolika trebalo pridodati još otprilike 163 tisuće ljudi.

Nikakva zavrzlama s katolicima se nije dogodila u Općini Vrbje u Brodsko-posavskoj županiji. To je općina s najvećim postotkom katolika, čak 98,6 posto ili 1667 osoba. S druge strane u općini Zmajevci 2011. je bilo 98 posto katoličkih vjernika, a sada ih ima 36 posto. Ateista u Hrvatskoj ima 182 tisuće, a veliki porast je i broja agnostika - s 32 i pol na 65 tisuća.

'To je stvar odgoja'

"Ja sam ateist, što je još i gore. To je stvar odgoja. Odgojen sam u takvoj obitelji, doduše bake su mi bile… ali dobro neću posezati za alibijem sada. Moji roditelji su bili partizani, odgojeni u socijalističko - komunističkom duhu, znam ja da to sada ružno zvuči, ali tako su mene odgojili", govori odvjetnik Čedo Prodanović.

Najveći gubitnik popisa je Slavonija. U pet slavonskih županija nestalo je više od 140 tisuća ljudi. Ali, ostalo je starije stanovništvo. Gotovo četvrtina ljudi u Hrvatskoj je starija od 65 godina.

Voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu, fra Vladimir Vidović gostovao je u RTL Direktu gdje je prokomentirao popis stanovništva. Upitan jesu li ljudi izgubili vjeru u Boga, kaže kako nisu, a kako mu se čini i da je broj ljudi koji vjeruju poprilično i visok.

"Rasprave o broju su nepotrebne jer vjera se ne živi u našem društvu. Ide u krivom pravcu, treba se zapitati kako i na koji način mi živimo tu vjeru. Ja to zovem manifestirajuće kršćanstvo, ali pitanje svih pitanja je je li vjera prisutna, prihvatljiva, koliko je vidljiva u društvu, zakonu, socijalnom osjetljivosti. Ako ne pretačemo evanđelje u svakodnevni život, to je onda nebitno."

'Ljudi su željni Boga'

Kaže kako u crkvi ne primjećuje neki pad brojki. "Ljudi su željni Boga, žele vidjeti, osjetiti. Ja to mogu posvjedočiti na Svetom Duhu, crkva je nama puna, okupljamo tisuće mladih svaku večer, ali na globalnoj razini ljudi ne gube osobnu vjeru, ali gube onu u instituciju. Reći ću da je to potpuno opravdano."

Svećenici iz župe jako su se dobro prilagodili trenutku. Imaju Tik Tok, Instagram, komuniciraju s mladima, a fra Vlado navodi kako je bitno biti blizak čovjeku, razumjeti ga u potrebi, to je poslanje fratra. "Kada vide moje svećenike koji svaki dan po kiši dijele 400 obroka to se vidi. Brojke u ovoj situaciji nisu bitne, taj trend postoji, iseljavanje je, smanjenje broja stanovnika, sekularizacija, ali kao čovjek crkve bitno je pitanje kako živimo svoju vjeru danas, ako to radimo vjerodostojno, kako je zapisao Isus Krist, ali ako ćemo se mi hvaliti onim u evanđelju, a ne vidi se u životu."