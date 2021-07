Danas ponovno jača greben anticiklone, a počinje pritjecati i sve topliji zrak u jugozapadnoj atmosferskoj struji. Sve više temperature ćemo od nedjelje, uz južinu, sve teže podnositi. Prijepodne sunčano i vedro. Malo mirnije nego prošli dana, uz tek ponegdje još slab burin, a zadržati će se još kratko i ugodno, javlja meteorolog Dario Ribarić za RTL.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima i dalje prevladavajuće sunčano, oblaci uglavnom tek oni visoki slojeviti, dok bi razvoja onih tornjastih oblaka moglo biti u Zagorju i Međimurju. Vjetar većinom slab, na sjeveru ponegdje do umjeren južni, pa će uz 30ak stupnjeva biti i prilično sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, čak često vedro, a i ovdje će sveprisutna biti vrućina i sparina, tek rijetko slab do povremeno umjeren jugoistočnjak.

U Dalmaciji obilje sunca, vedrine i vrućine, a sparinu će tek malo ublažiti slab vjetar s mora. Temperatura iznad 31 °C, u zaleđu i dolini Neretve do 35 °C. Na sjevernom Jadranu prolazno više oblaka, ali ostaje dojam sunčanog vremena. No, ponegdje na krajnjem sjeveru Istre i uz granicu Slovenijom može opet biti i razvoja oblaka, no pljuskovi su manje vjerojatni. Vjetar uglavnom slab, tek navečer kreće jugo pa će biti posvuda vruće i sparno.

Idućih dana na kopnu i moru

Kreće nam izražena vrućina, a porasti će od nedjelje i noćna temperatura pa će mnogi teško spavati. Bit će to vrijeme po južini pa neće biti posve stabilno. Tako uz povremeni višak oblaka može biti kojeg kraćeg popodnevnog pljuska, uglavnom u zapadnim područjima, a najčešće u utorak.

Sve neugodnije od nedjelje i na Jadranu, ne samo zbog visokih temperatura, već i zbog umjerenog i jakog na udare u nedjelju i ponedjeljak moguće i olujnog juga. Malo mirnije od utorka. Mala mogućnost za kraći pljusak, gotovo svakodnevno, postoji na sjevernom dijelu, osobito u utorak kad može biti i neverina. Temperature iznad prosjeka, a iako će se na južini činiti malo manje vruće, problem će predstavljati vrlo tople i tropske noći, kada se temperatura ponegdje neće spuštati ispod 25 °C.