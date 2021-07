Stariji i oni informatički slabije pismeni građani češće su žrtve sve brojnijih prevara koje kruže internetom i na pametnim telefonima. Žrtva jedne takve prevare bio je i 58-godišnji učitelj Damir Grašić iz Čakovca. On nije očekivao da će Facebook profil njegove dugogodišnje prijateljice iz Švicarske zamijeniti prevarant.

"Zatražila me da u njezino ime pošaljem 300 eura određenoj osobi u Bosnu, što sam ja i napravio i… to je to. Naravno, radilo se o prevari", kazao je Grašić za RTL Danas.

SMS poruka koja aktivira zloćudnu aplikaciju

Poruke i iskaz dao je policiji, ali uzalud. Uplaćeni novac otišao je u nepovrat.

"Vjerojatno je to jedna dobro, dobro uigrana ekipa. Opreza nikad dosta i ovo je jedna škola za mene i zbog toga bih htio obavijestiti javnost. A i nadam se da su u manjini takvi naivni kao ja", dodao je Grašić.

Primjer drugi. Kad začujete: "Dobili ste sekretaricu. Nakon zvučnog signala snimite poruku." Mnogi su, nadajući se da će doista čuti glasovne poruke, kliknuli na link u SMS porukama koje kruže ovih dana među korisnicima raznih operatera. Za one koji su nasjeli i instalirali aplikaciju, dobili su virus i izgubili podatke u mobitelu pa i novac.

"Događa se to da se zapravo instalira aplikacija koja sama radi u pozadini jer korisnik prilikom instalacije daje dopuštenje da se koriste i kontakti i pozivanje i SMS aplikacija. Na taj način korisnicima se naplaćuju te poruke i time oni imaju novi trošak", pojasnio je u RTL-u Danas Andro Marčev, voditelj Odjela komunikacije, koordinacije i strateškog planiranja u HAKOM-u.

'Ne otvarajte ili ne klikajte na sumnjive linkove'

Taj trošak može biti od nekoliko stotina kuna naviše.

"Ako izgubite novac sami ste krivi i, nažalost, nitko vam ne može pomoći. Trebate ne otvarati ili barem ne klikati na sumnjive linkove. Ako znate da niste naručili nikakav paket pa nemojte kliktati onda da vidite tko vam je poslao paket jer vam ga sigurno nitko nije poslao", kaže Đuro Lubura, sudski vještak za telekomunikacije.

Svi koji prime sumnjivu SMS ili MMS poruku te poziv, mogu podnijeti pisanu prijavu svome operatoru koji će ga proslijediti policijskoj upravi na daljnju obradu. A i sami se možete obratiti HAKOM-u na e-mail: nezeljeni.sms@hakom.hr.