Od danas se primjenjuju nove cijene naftnih derivata koje je u jučerašnjoj telefonskoj sjednici dogovorila Vlada. Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, nove cijene iznosit 1,40 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l) , 1,40 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l), 0,87 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l), 1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg) i 1,74 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).

Ove cijene vrijede narednih 14 dana, a o tome što nas čeka nakon toga, za Net.hr je komentirao stručnjak za energetiku i bivši ministar gospodarstva Davor Štern. On smatra da eventualni budući rast cijena ovisi o samo jednom faktoru - situaciji na moru uz Arapski poluotok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odnosno, Hutima, Iranu, naporima Amerike da to održi plovnim putem, ali evo to je jedini razlog. Došlo je do male korekcije cijena, ali to je vrlo malo", kaže Štern.

Hoće li biti većih poskupljenja? 'To ne znaju ni CIA ni Mossad skupa'

"Veće poskupljenje bi moglo nastati jedino ako se intenziviraju dolje nekakva borbena djelovanja", istaknuo je. Na pitanje koliko je to vjerojatno kaže: "Pitajte Hute".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su nekontrolirane, odnosno jesu kontrolirane, skupine divljaka koje su došle do modernog oružja i vidite da mogu zaustaviti bilo koji brod kada god hoće. Tako da u tom momentu mislim da ni CIA ni Mossad skupa ne znaju ništa reći", navodi naš stručnjak za energetiku.

"Situacija će se razvijati iz dana u dan, dovoljno je da jedna raketa pogodi bilo kakav tanker, ne daj Bože da se to rasplamsa", zaključio je Štern.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, cijene nafte naglo su porasle nakon što je Iran odbio pozive da prekine potporu napadima Hutija na plovila u Crvenom moru i poslao ratni brod na ključnu trgovačku rutu.

POGLEDAJTE VIDEO: Skuplje igračke, mobiteli i benzin: Možda je udaljeno 4000 km, ali drama u Crvenom moru utječe i na vaš novčanik