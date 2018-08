STRANKA PAMETNO (RIJEČKI OGRANAK): ‘Obersnel zbog pročelnice koja je skrivila nesreću mora dati ostavku’

„Trebali su joj narediti. Trebali su ju kazniti već prvi puta kad je pod utjecajem alkohola pobjegla s mjesta nesreće. Kakvu su poruku poslali njenim ostankom na mjestu pročelnice nakon prvog bijega, nakon prve nesreće?“, pitaju iz stranke Pametno

Iz riječkog ogranka stranke Pametno su, u povodu prometne nesreće koju je u srijedu na istarskom ipsilonu izazvala riječka pročelnica za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić i u kojoj je smrtno stradao 41- godišnjak iz Umaga, poručili da gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sada ima samo jednu opciju – ostavku.

„Riječka politika je odavno trgovina, u kojoj je sve manje morala i odgovornosti, a sve više nekih čudnih, viših interesa. Gradonačelnik je očito zbog nekog ‘višeg interesa’ pročelnicu ostavio na istom mjestu nakon prve nesreće, i sada nema druge opcije do dati ostavku,“ naveli su iz stranke Pametno.

Uništeno je više života

Dodaju da ih ne zanima koliko je pročelnica Vera Begić Blečić osvojila medalja u životu, koliko je dobro radila svoj posao, je li bila ugledna članica svoje stranke, je li bila dobar kolega i je li poštivala starije. “Zanima nas samo zašto je tako nepotrebno jedan život ugašen, a više života uništeno,“ stoji u priopćenju.

Iz stranke Pametno ističu da „iako su i političari samo ljudi, sastavljeni od vrlina i mana, oni su ipak primjer i moraju biti primjer drugima“ te da „pročelnica, kada je vozila pijana, nije poštivala zakon, nego ga je kršila, i to ne prvi puta.“ Smatraju da bi zakoni trebali vrijediti za sve jednako, da ih treba poštivati i ne voziti u pijanom stanju te da je pročelnici to trebala reći i njena okolina, kao i njen nadređeni, gradonačelnik, da su joj to trebali reći i stranački kolege.

‘Trebao ju je prije kazniti’

„Trebali su joj narediti. Trebali su ju kazniti već prvi puta kad je pod utjecajem alkohola pobjegla s mjesta nesreće. Kakvu su poruku poslali njenim ostankom na mjestu pročelnice nakon prvog bijega, nakon prve nesreće?“, pitaju iz stranke Pametno naglašavajući da je „baš ta poruka politička odgovornost gradonačelnika Obersnela, jer je zadržao pročelnicu koja je već kršila zakon, koja je pobjegla sa mjesta nesreće, koja očito ima problema s alkoholom.“

Ističu da je ona inače možda draga i vrijedna osoba, zaslužna sportašica i još puno toga dobroga, ali da je kao kršiteljica zakona apsolutno loš primjer svima, pogotovo mladima.

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu malo prije ponoći na Istarskom ipsilonu, jedna je osoba poginula, a tri osobe su lakše ozlijeđene. Nesreća se dogodila oko 23,55 sati kada je 36-godišnja Vera Begić Blečić pod utjecajem alkohola od 1.81 promila vozila automobil Peugeot, riječkih registracija dionicom autoceste Nova Vas – Višnjan u suprotnom smjeru.

Prošle godine pobjegla s mjesta nesreće

Riječki Novi list danas piše da je Vera Begić Blečić lani u Rijeci, nakon prometne nezgode, u kojoj je sudjelovala vozeći službeni automobil i pod utjecajem alkohola, napustila mjesto nezgode te da se s policijom našla tek pet sati nakon nesreće. U toj prometnoj nezgodi nije bilo ozlijeđenih osoba.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel u četvrtak je iskazao sućut obitelji i prijateljima poginulog vozača, te je najavio da će pročelnica Vera Begić Blečić, koja je, po svemu sudeći, uzrokovala nesreću pod utjecajem alkohola, biti suspendirana do službenog završetka istrage. Kada istraga i eventualni ostali službeni postupci budu okončani, ovisno o rezultatima istrage i spomenutih postupaka, poduzet ću daljnje korake, izjavio je Obersnel.