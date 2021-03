STOJAK O FONDU ZA OBNOVU ZAGREBA: ‘On je zapravo kočnica u procesu obnove’

‘Točno je godina dana od potresa u Zagrebu, šest mjeseci je prošlo od usvajanja Zakona o obnovi nakon potresa, pet mjeseci je prošlo nakon službenog osnivanja Fonda za obnovu Grada Zagreba i ostalih županija i nažalost od konkretne obnove u Zagrebu ništa’

Nestranački zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak u ponedjeljak je Fond za obnovu nazvao kočnicom u tom procesu, jer ni godinu dana nakon potresa od konkretne obnove Zagreba nema ništa.

“Točno je godina dana od potresa u Zagrebu, šest mjeseci je prošlo od usvajanja Zakona o obnovi nakon potresa, pet mjeseci je prošlo nakon službenog osnivanja Fonda za obnovu Grada Zagreba i ostalih županija i nažalost od konkretne obnove u Zagrebu ništa”, rekao je Stojak novinarima.

‘Tragična situacija u Zagrebu’

Jedino što se dogodilo, izjavio je novinarima u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma gdje se održava nastavak 40. sjednice Gradske skupštine, je da su građani prije nekoliko dana dobili ured u kojem se mogu informirati o mogućnostima obnove grada.

“Dakle, to je jedna tragična situacija u Gradu Zagrebu da nakon niti godinu dana nema pomaka u obnovi domova naših sugrađana. Odgovorni, kako u državi, tako i Gradu, prebacuju odgovornost na sve one druge koji nešto nisu napravili, a trebali su pa, eto, oni nažalost ne mogu početi ‘delati obnovu'”, rekao je.

‘Neka se neodgovorni dužnosnici države i grada zapitaju što su napravili’

Stojak to smatra žalosnim i ističe kako Zagrepčani to definitivno nisu zaslužili pa se “svi ti neodgovorni dužnosnici na razini države i grada moraju zapitati – što smo to napravili u ovih godinu dana?”. Navodi i da se odgovornost prebacuje malo sa Fonda na resorno Ministarstvo, pa onda resorno Ministarstvo objašnjava da je Fondu nešto uputilo, a “grad mudro šuti i misli si – evo, rekli smo vam da to neće funkcionirati”.

Prvom ogromnom greškom drži da se lani u svibnju, zbog parlamentarnih izbora, Zakon o obnovi nije našao u Hrvatskom saboru.

“To je bila prva i ogromna greška jer su zakon i obnova Zagreba trebali biti iznad svih izbora, pa makar oni bili i parlamentarni”, poručio je Stojak.

Fond za obnovu smatra najslabijom karikom jer se, uvjerava, ispostavlja da ta institucija najviše koči obnovu, zapravo ne radi svoj posao “i bez koje bi, da je uopće nema, obnova puno prije započela”.

