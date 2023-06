Protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena podignuta je optužnica jer su svojevremeno tijekom suđenja Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pervanu, zbog izvlačenja 118 milijuna kuna iz Dinama, na klupi za svjedoke lagali, tvrdi tužiteljstvo, a prenosi Večernji list.

Njih dvoje su promijenili iskaze jer su jedno iskazivali u istrazi i ti su iskazi za Mamića bili poprilično inkriminirajući. No na glavnoj raspravi obojica su govorila drugačije od onog što su iskazivali u istrazi, tvrdeći da se onog što su ranije iskazivali ne sjećaju....

Optužnice koje su ranije podignute nisu potvrđene, jer je suđenju Mamiću i ostalima trajalo, pa se smatralo da se Modriću i Lovrenu ne može suditi za davanje lažnih iskaza dok se njihovi dokazi ne ocijene kao vjerodostojni ili nevjerodostojni u kontekstu suđenja Mamiću i ostalima.

'Ne sjećam se'

Modrić je na klupi za svjedoke završio zbog podjela novca od njegova transfera iz Dinama u engleski Tottenham. Tužitelji su smatrali kako Modrić nije imao pravo na polovicu iznosa od transfernog obeštećenja, a Dinamo je time po optužnici, a kasnije i pravomoćnoj presudi, oštećen za 80 milijuna kuna, a 52 milijuna završila su u rukama Zdravka Mamića, piše Večernji.

Iako je u istrazi Modrić izjavio kako je aneks o podjeli novca sačinjen kada je on već igrao za Tottenham, na svjedočenju u lipnju 2017. poručio je: "Ja to nikada nisam rekao!"

Na osječkom sudu svojevremeno je kazao da je za njegov prelazak u Tottenham Dinamo dobio "21 ili 23 milijuna eura".

"Dio tog novca isplaćen je i meni, temeljem aneksa kojeg sam potpisao s Dinamom o podjeli transfera pola-pola. Tu sam podjelu dogovarao sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se sjetiti tko je prvi potaknuo priču oko transfernog obeštećenja, to je bilo davnoW, rekao je Modrić.

Anekse ugovora, pa tako i o podjeli transfernog obeštećenja, potpisivao je svaki put kada bi produživao profesionalni ugovor s Dinamom, dakle dva puta. Tužitelj Tonči Petković predočio je Modriću aneks od, kako piše, 10. srpnja 2004.

"Da, ja sam ga potpisao, kada sam 2008. odlazio iz Dinama“, kazao je Modrić.

"Možete onda objasniti kako to da je na njemu datum 10. srpnja 2004.?“, nastavio je tužitelj.

"Zato što, kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao je ići u inozemstvo. Ali ja sam inzistirao da ne dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku“, pojasnio je.

"Taj aneks iz 2004. je, rekli ste, ponovno potpisan 2008. Je li Vam poznato što je bilo s originalnim aneksom?“, pitao je dalje Petković.

"Ne mogu se sjetiti“, rekao je Luka.

Luka Modrić je u istrazi ustvrdio kako mu je, u razgovorima o njegovu transferu u neki europski klub, Zdravko Mamić više puta obećao određeni iznos od transfera. Točna cifra se, kazao je tada, nikad nije spominjala. "Iako je Zdravko Mamić meni obećao dio novca, to nikada mi nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između nas dvojice", izjavio je igrač lani.

"Mislio sam pri tome na građanski ugovor koji sam imao s Mamićem i koji je regulirao tu raspodjelu, a ne na aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja između mene i Dinama“, izjavio je Modrić.

Petković mu je zatim pročitao, možda, ključni pasos njegova iskaza iz istrage. "Nakon što sam već igrao za Tottenham, sačinjen je aneks profesionalnog ugovora između mene i Dinama, po kojemu meni pripada 50 posto transfera. Mamić mi je tada objasnio kako je nužno da potpišem taj aneks, kako bih mogao dobiti dio novca od transfera u Tottenham", naveo je tada, stoji u spisu, Luka Modrić.

"Nikada nisam rekao da je aneks potpisan nakon mog odlaska u Tottenham, nego da se ne mogu sjetiti kada je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera isključivo o podjeli novca između nas dvojice, da razriješimo naš građanski ugovor kako Mamić više ne bi imao nikakva potraživanja prema meni. To vi vrlo dobro znate“, izjavio je.

"Nakon što bi Tottenham uplatio Dinamu dio transfera, polovica tog iznosa sjela bi na moj privatni račun. Slijedile su isplate Mamiću, sukladno građanskom ugovoru. Podizao sam novac sa svog računa i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovom sinu Mariju“, ispričao je. Na upit zašto nije uplaćivao novac na račun, odgovorio je kako je "tako htio Zdravko Mamić".

Ključan datum potpisivanja

Dejan Lovren svjedočio je 1. rujna 2017. Tužitelji su tri i pol sata rešetali Lovrena, a njegov su iskaz ocijenili nevjerodostojnim, piše Večernji.

Ključan je bio datum potpisivanja aneksa kojim je Lovrenu pripalo pravo na polovicu transfera iz Dinama u Olymique Lyonnas, dakle 25,9 milijuna kuna. Optužba je smatrala kako nije imao pravo na taj novac.

"Prvi profesionalni ugovor s Dinamom potpisao sam 2007. Početna mi je plaća bila 3000 eura bruto. Financije je vodila moja majka Silva i ona je dogovorila sa Zdravkom Mamićem podjelu budućeg transfera u visini 50 posto. Siguran sam da sam taj aneks potpisao daleko prije 2009., i to nekoliko dana nakon profesionalnog ugovora“, ustvrdio je Lovren.

Tužitelj Tonči Petković predočio mu je zatim njegov iskaz iz istrage. Lovren je tada kazao kako je sporni aneks "potpisao dva, tri mjeseca prije odlaska u Lyonnas". Ugovor s francuskim klubom potpisan je, rekao je tada, u siječnju 2010., a aneks s Dinamom u rujnu ili listopadu 2009.

"Kada sam saznao da se za mene interesiraju Tottenham i Lyonnas, tražio sam povećanje plaće u Dinamu na 250.000 eura godišnje, no Zdravko Mamić je to odbio. Zarađivao sam tada 6000 eura mjesečno. Znao sam od prije da su neki igrači imali pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, pa sam i ja od Mamića zatražio isto. Pristao je pa smo potpisali aneks. Bilo je to dva, tri mjeseca prije mog odlaska u Lyonnas", iskazao je igrač u istrazi.

"Točno je da sam to izjavio. Potpisao sam 2009. aneks kojim mi se povećava plaća na 10.000 eura mjesečno, a tada sam ponovno potpisao i aneks koji je već potpisan 2007., samo s razlikom da mi se novac od transfera isplati na moj račun u Hrvatskoj“, objasnio je Lovren.

Prisjetio se i kako je isplatu 25,9 milijuna kuna čekao godinu i pol, zbog čega je više puta slao dopise u Dinamo, a Zdravko Mamić mu je objašnjavao "neka se strpi". Tužitelj je zatražio neka opiše kako je na koncu došlo do isplate.

"Nazvala me tajnica kluba Vlatka Peras i rekla da će se isplatiti novac. Otišao sam u banku, gdje sam otvorio poseban račun. Bio sam tada u Hrvatskoj“, naveo je.

Tužitelj mu ponovno predočava raniji iskaz iz istrage u kojem je Lovren izjavio kako je nazvao majku da provjeri je li novac isplaćen jer je "bio u Francuskoj pa nije mogao osobno otići do banke".

"Recite, što je točno?“, upitao je tužitelj.

"Točno je da sam to izjavio, ali sam se tada zabunio. Odnosilo se to na kredit za stan. Sam sam otvorio taj račun, bio sam u Hrvatskoj“, ustvrdio je.

"Novac od transfera proslijedio sam Zoranu Mamiću isti dan kad mi je sjeo na račun. Bili smo prijatelji, pitao me ranije da mu posudim novac, učinio sam to bez razmišljanja. Sklopili smo isti dan i ugovor o pozajmici“, ispričao je.

Tonči Petković opet je ukazao na, kako ističe, razliku u ranijem iskazu, kada je nogometaš izgovorio: "Sastavili smo ugovor o pozajmici dva, tri mjeseca nakon pozajmice".

"Kćerka mi je bila na operaciji, izvukli su me iz bolnice. Mozak mi je stao. Nakon razgovara s majkom, čini mi se da se to odigralo kako sam danas opisao“, kazao je na to Lovren. Naveo je i kako mu Zoran Mamić duguje još 400.000 eura, a da je tu obvezu na sebe preuzeo Mario Mamić.

Predočen mu je i SMS kojeg je Lovren poslao Nikkyju Arthuru Vuksanu 2015.: "A kada vam svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas.".

"Bio sam tada razočaran, ismijavali su me zbog ozljede. Kako sam bio spreman pomoći Zoranu, tako sam bio spreman pomoći Zdravku Mamiću u vezi jamčevine“, pojasnio je.