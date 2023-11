Profesor Ante Jukić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na HTV-u je govorio o slučajevima trovanja gaziranim pićima u Hrvatskoj.

Upitan na što to može upućivati - na kontaminaciju u punionici ili možda nešto drugo, kaže da je teško je isključiti i jedan i drugi uzrok, rekao je profesor Jukić.

"Potrebno je napraviti analize i slijediti inspekcijske nalaze. S obzirom na to da sve međunarodne ozbiljne industrije nemaju izbora, nego moraju primjenjivati najstrože međunarodne standarde za sigurnost hrane, neophodno je dobiti uvid putem slijedivosti u serije pića koje bi mogle biti opasne, napraviti analize i onda se ravnati rezultatima tih analiza. To treba napraviti što je prije moguće jer se radi o zdravstvenoj ugrozi i mogu nastupiti ozbiljne posljedice", istaknuo je.

Dodaje kako se samo mjerenje kiselosti ili lužnatosti može se obaviti brzo.

Na pitanje bi li se trebali povući iz prodaje određeni Coca Colini proizvodi, Jukić je rekao kako je to teško. "Ako postoje opasnosti i ugroze za zdravlje, treba razmotriti i te mjere. Međutim, treba voditi i računa o mogućoj gospodarskoj šteti i posljedicama koje mogu nastupiti uslijedi tužbi. Ali kako smo čuli iz prethodnih izjava, tvrtka stoji na raspolaganju i onda treba dogovoriti mjere koje su u skladu sa zakonom", istaknuo je.

Ne može se isključiti namjerni uzorak

Upitan da ako nije došlo do kontaminacije sadržaja bočice tvornici može li doći do kontaminacije tijekom transporta ili na prodajnom mjestu te može li takvo što upućivati na namjeran čin kontaminacije Jukić je rekao kako nenamjerno do kontaminacije ne može doći.

"Kada se radi ispiranje proizvodnih linija, to se provodi vodenom otopinom kiseline. Nakon toga se neutralizira vodenom otopinom lužine i sve se ispire do neutralnosti, što se i provjerava. Tako da vjerojatnost nastanka incidenta je vrlo, vrlo mala, ali ne može se isključiti. Zbog toga je potrebno uzeti uzorke, napraviti analize i djelovati što je prije moguće. Kada je proizvod provjeren i dobre kvalitete, ne može se isključiti namjerni uzorak".

Velike kompanije provode i nadstandarde što se tiče kvalitete, dodao je.

Novinara je zanimalo kolika je mogućnost da netko u tvornici namjerno stavi nešto toksično u pojedinačnu bocu, kao nekakav teroristički čin te kakvi su sigurnosni protokoli postoje i kako razmišlja menadžment tvornice o takvim mogućnostima.

"Svi međunarodni standardi za sigurnost hrane propisuju da se moraju navesti mogući rizici koji će utjecati na zdravstvenu ispravnost proizvoda. Tako da je to dužnost i inženjera i menadžmenta da provode te mjere. Nekakve moguće terorističke činove treba prevenirati i voditi o njima računa. Postoje sigurnosni sustavi koje tvrtke razviju same i vrlo često se provode kod tvrtki i nadstandard. Mogu reći da je takav slučaj i u hrvatskoj industriji. Neću imenovati, ali velike prehrambene kompanije često provode i nadstandarde što se tiče kontrole kvalitete", objasnio je Jukić.

Na pitnaje je li možda moglo dogoditi nešto neobično tijekom ispiranja staklenih bočica koje se nakon upotrebe vraćaju u tvornicu, kaže kako to nije vjerojatno.

"Svi otpaci i ostaci se uklanjaju, čisti se i sve se sterilizira. Ono o čemu se osobito mora voditi pažnja je mikrobiološka zagađenost. Pregrijanom vodenom parom sve se ispire i neutralizira", istaknuo je Jukić.

U punionicama se vrši periodično postrojenja da bi se očistila. Upitan može li tu doći do ljudske greške Jukić je rekao ako je sve to većim dijelom automatizirano. "Greška se ne može isključiti, ali je svi ovi sustavi minimiziraju. Zato postoji sustav sljedivosti koji omogućuje da se dođe nazad ako se ustanovi problem te da se ustanovi do izvora što može nastupiti kao poteškoća. Kako sam napomenuo, kada god se radi o agresivnim kapljevinama kao što su kiseline i lužine, neophodno je sve na kraju neutralizirati, sterilizirati da bi se pustilo u proizvodnju i proizvod mora biti zdravstveno ispravan i odgovarajuće kvalitete za tržište", objasnio je Jukić.

Odštetu će procijeniti odvjetnici

Upitan o pravnim posljedicama i jesu li te odštete visoke, Jukić je rekao kako prvo svima treba poželjeti da nemaju nikakvih trajnih opasnosti na zdravlju.

"Odštetu će procijeniti odvjetnici, ali trebalo bi tražiti velike odštete jer riječ je o ozbiljnim ugrozama. Čuli smo prethodno liječnike i znamo i sami, svi kemičari, da mogu nastupiti ozbiljne posljedice u slučaju velike koncentracije i velike kiselosti u pićima", kaže.

"Treba sačekati analize i biti oprezan dok analize ne pokažu stvarno stanje gdje je došlo do problema i incidenta. Jednostavno, može se napraviti prethodni test, razblažiti s vodom, probati u maloj količini. Ali bolje je izbjegavati, kako su doktori savjetovali, bilo kakvu ugrozu. Posebno treba voditi računa za djecu. Odrasli ipak mogu sami voditi računa, hoće li nešto probati ili ne. Ali djeca imaju svoje navike i ponašanje i možda je najbolje isključiti bilo kakvu mogućnost da dođu u dodir s potencijalno opasnim napicima", istaknuo je Jukić.