Prošlo je točno šest godina otkako je Andrej Plenković postao 12. hrvatski predsjednik Vlade, okružen svitom koja danas više ne stoji pokraj njega, točnije stoji ih tek četvero. Time je Plenković zaslužio titulu najdugovječnijeg premijera.

"Pravi izazovi tek počinju", rekao je tada Plenković i bio itekako u pravu.

U dva mandata "izgubio" je 25 ministara, a od početka ih je ostalo samo četvero, to su Tomo Medved, Oleg Butković, Nina Koržinek Obuljen i nestranački Zdravko Marić.

U šest godina na Vlasti, osim s pravosuđem i aferama, Plenkovićeva vlada morala se hrvati sa svjetskom pandemijom, potresima, ali i ratom na europskom tlu. Sve je to Plenković preživio i nadživio Ivu Sanadera po pitanju dana u premijerskoj fotelji.

Što misle građani?

Aktualna je Vlada, nagrižena korupcijom i brojnim izmjenama s klupe, prema posljednjim anketama ocijenjena čvrstom dvojkom, što znači dovoljan. No što građani stvarno misle o najdugovječnijem premijeru pitali smo vas na Facebooku i dobili razne odgovore od kojih vam donosimo one najpopularnije i najzanimljivije.

Pitanje je glasilo: Šest godina je na vlasti, koliku mu ocjenu dajete?

"Uništio nas je on i njegovi nesposobni ministri, uz pomoć pravomoćno osuđene stranke HDZ-a. Ocjena, nema tako niske ocjene kojom bi se ocijenila njegova vladavina."

"Ne šest, nego 30 godina, ubili su tek rođenu nam državu!"

"Nismo ni zaslužili boljega, opća pljačka i grabež. To nam je ogledalo. Bojim se da će nam trebati velika lampa da u ovom mraku pronađemo podobnog."

"Naš najbolji, Plenkoviću samo naprijed. Ocjena za 10."

"Dvojku, jer ako mu damo jedinicu morao bi ponoviti godinu."

"Šest godina na sve načine upropaštava hrvatsko biće i državu."

"U debelom minusu."

"Pao razred pa ponavlja šesti put. Ne dao Bog i sedmi."

"Ništa, jer kada bih rekao nula i nula je nešto. On je ništa."

"Dajem Plenkoviću nulu. Ovakvo ponašanje jednog premijera, to mu ne dolikuje. Ne znam samo otkuda izvlači ove svoje ministre. Nikada niti čuli, a niti ih vidjeli nismo. Sramota za našu lijepu Hrvatsku. Još dobro i stojimo."

"Nikad nije ni trebao postati premijer, to je OCJENA."

"Cijelu Vladu i Sabor poslati u mirovinu. Staviti studente da nam vode državu - sigurno bi se kulturnije ponašali… E, moj narode…"

"Krenulo s peticom pa svake godine jedna ocjena manje, slijedom toga sad je u minusu!!"

"Čudno, svi negativni komentari a njegov rejting raste. Kako to, kako to????"

"Za bahatost bi dobio +10,a ostalo - 2."

"Najbolji predsjednik vlade do sada..."

"Preinteligentan i presmiren čovjek, ne da se budalama izbaciti iz takta, samo ih smireno spusti na zemlju!"

Većina sigurna

Što se tiče samih ocjena, u brojkama, one se kreću od 0 do 3, ali to Plenkoviću ne smeta. Njegova vlada uživa čvrstu većinu u Saboru uz potencijal za daljnje širenje. Tako da najdugovječniji premijer polako, ali sigurno plovi prema kraju svog drugog mandata, a onda će se nešto pitati i same građane.