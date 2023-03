Nevrijeme i snježna mećava proteklog vikenda napravili su kaos na hrvatskim prometnicama, a zbog jake bure i snježnih nanosa, Dalmacija je bila odsječena od ostatka zemlje. Dobar dio kaosa na cestama uzrokovali su i vozači koji su na put krenuli bez obavezne zimske opreme. Da se točnije izrazimo - bez zimskih guma.

Samo proteklog vikenda, policija je utvrdila 32 prekršaja vožnje bez obvezne zimske opreme, a još 18 kazni izdano je zbog nepoštivanja prometnih znakova i signalizacije.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, propisano je nastupanje zimskih uvjeta te obveza posjedovanja zimske opreme na vozilima kao i novčane kazne, a zimsku opremu vozači su dužni koristiti u periodu od 15. studenoga pa do 15. travnja. Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se četiri zimska pneumatika ili četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Kazne od 190 do 1990 eura

Zakon je vrlo jasan - zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, kažu iz Ministarstva unutarnjih poslova. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu. Također, iznimno od zakonske odredbe, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

Kazne za nepoštivanje ovih zakonskih odredbi kreću se od 190 do 1990 eura. Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom, a za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Momentalo prekidanje vožnje

Ako vas uhvate bez zimske opreme, policija vam može narediti da se zaustavite. Zakon kaže da ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti po kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

Dogodi li se da vozač motornog vozila postupi suprotno naredbi policijskog službenika, u ovom slučaju pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put ili najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova kazali su nam da je u nadzoru prometa u razdoblju od 15. studenog 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine utvrđeno 389 prekršaja nekorištenja zimske opreme, dok je samo od početka ove godine pa do sada, u prekršaju uhvaćeno 235 vozača.