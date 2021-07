Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić gostovao je u programu N1 televizije te komentirao uhićenja nekadašnjih Bandićevih suradnika u Zagrebu, kao i uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a. Što se tiče razmjera korupcijske hobotnice u Zagrebu, Mesić vjeruje da će poslije sitnih, na red doći i krupne ribe.

"No to nije dokaz da naša država funkcionira kao pravna država. Da je tako, davno bi se kod prvih naznaka korupcije država i institucije uključile i vjerojatno do tolikog intenziteta korupcije ne bi došlo", rekao je Stjepan Mesić.

'Kao da uređuju Glas Koncila'

Kazao je i da se već neko vrijeme naslućivalo da se nešto događa oko Bandića.

"On je bio prisluškivan, pritvaran, u istražnom zatvoru… Događalo se nešto s njim što je naslućivalo da će neke sankcije biti poduzete. No dokle god su njegovi glasovi bili potrebni saborskoj većini – njega nitko nije dirao. Da je ostao živ, da je ovisilo o njegovim žetončićima, vjerojatno ne bi bio uhićen", rekao je Mesić i dodao kako je ovo dokaz da je Zagrebom vladala zločinačka organizacija.

Uhićen je i glavni ravnatelj HRT-a koji je nosio mito Bandiću u torbi za što je dobio stan, a Mesić kaže da se i s HRT-om nešto događa.

“HRT mi više izgleda kao da je uređuju urednici Glasa Koncila. Oni se predstavljaju tako skrušeno, kao veliki vjernici, a takve su im i emisije. A vidjeli ste o čemu se radi – trebalo je vremena da se institucije uključe i počnu raditi svoj posao", kazao je Mesić.

Društvo premreženo korupcijom

Nada se, kaže,da je ovo početak djelovanja koje će rasplesti hobotnicu.

"Kada se Možemo pojavio, vidio sam da se nešto događa. Njihove su me prve akcije oduševile, imale su smisla i bile su poruka. Vjerujem da je kamen koji je bačen u vodu napravio valove koji se još šire i da Hrvatska još nije svjesna što je dobila s grupom Možemo i njihovim istomišljenicima. Vjerujem da će ovo u budućnosti Hrvatske imati veliku ulogu. Ovi ljudi, prvoborci, intelektualci koji znaju što hoće, što neće i što je u Hrvatskoj loše, oni će biti nova snaga koja će Hrvatsku povesti prema Europi, svijetu i demokraciji. Sve će ovisiti o tome koliko će biti uspješni u Zagrebu – o tome će ovisiti val koji će se od njih širiti dalje", rekao je Mesić.

Što se tiče činjenice da je HDZ i dalje prva stranka po snazi u Hrvatskoj, Mesić kaže kako je čitavo društvo premreženo korupcijom.

"Ako je jedna stranka optužena za kriminal i ona je najpopularnija – o čemu se tu radi? Društvene strukture su korumpirane i zato su rezultati takvi. Javnost mora shvatiti da država mora profunkcionirati kao pravna, a sudstvo je na nivou koji možemo usporediti s najneorganiziranijim društvima.

'Ne slažem se s Milanovićem oko svega'

Mesić je kazao i kako se ne slaže s predsjednikom Milanovićem oko svih stvari, recimo oko BiH, no u ostalim stvarima ga podržava.

"Svatko ima svoj stil i svakako je teško stil promijeniti. Smatrao sam da ja moram raditi ono što mi Ustav nalaže, ali moram shvatiti i ono što mi čini okruženje. Morao sam biti svjestan da Vlada i ja nismo ista politička opcija i znao sam da nisam predsjednik svih političkih opcija. Ja imam svoju opciju, ali sam predsjednik svih građana. Tražio sam način za komunikaciju sa Saborom i Vladom, a to je da jedan mjesec ručak bude kod mene, jedan kod predsjednika Vlade, a jedan kod predsjednika Sabora - Luka Bebić, Ivo Sanader i ja.

Savjetovao bih im da kad je Zlatu Đurđević trebalo izabrati, kada je bila predložena, trebali su se sastati. Sudstvo je trebalo dobiti jednu renesansu, novu krv, i vidjeti što Hrvatska dobiva jednim takvim kadrovskim rješenjem. Time bi pokazali da su svjesni situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. Oko Bosne i Hercegovine se ne slažem s Milanovićem, ali u 90 posto drugih stvari je dobar", rekao je Mesić.

'Vlada se prvi put pojavila s predsjednikom i ministrima'

Ove je godine prvi put na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici, bio i premijer Plenković, a Mesić kaže kako je zadovoljan ondje izgovorenim porukama.

"Vlada se prvi put pojavila s predsjednikom i ministrima, no bez predsjednika Sabora. Bilo bi dobro da se s tim nastavi, jer s fašizacijom koja se u društvu osjeti može biti teško rješavati pitanja generacijama iza nas. Ova se generacija mora riješiti balasta NDH i ustaških zločina. Govori su bili dobri, Milanović je uputio dosta značajnih poruka i bilo bi dobro da se te poruke koje za Hrvatsku puno znače citiraju", kazao je Mesić i dodao kako su partizani bili na pravoj strani.

"Mi smo od prvog dana bili na strani pobjednika, a kvislinška tvorevina nastala je sasvim slučajno", rekao je Mesić.

O vraćanju Trga maršala Tita

Mesić kaže da bi volio da se u Zagrebu vrati Trg maršala Tita te da će se to dogoditi prije ili kasnije.

“On će se vratiti prije ili kasnije, on je najveći politički genij kojeg je naša mala zemlja dala. Budimo objektivni, na pogreb Franje Tuđmana je došao samo jedan državni predstavnik, a Titu je na pogreb došlo 150 kraljeva, prinčeva, predsjednika…", kazao je.

"Tito je čuo da je bilo retorzije, no izjednačavati Bleiburg i Jasenovac je idiotizam. U Jasenovcu se ubijalo četiri godine one koji nisu ništa krivi – samo su različiti. U Bleiburgu se predala kvislinška vojska i svi civili su odmah isključeni i poslani kući. Kvislinška vojska je kapitulirala. Kada je Tito saznao za ubojstva, tražio je da se krivce šalje u njihova odredišta gdje trebaju biti suđeni. Tito je saznao da ima retorzije. Ne kažem da je u redu što je retribucije bilo, no jasno mi je da je nakon četiri godine ubijanja do nje došlo.

Današnja Europa nema lidera

Mesić kaže i kako podržava eventualnu zabranu ustaškog pozdrava.

"Važno je da Plenković ima dovoljno pameti, a trebao bi imati, da jednom to završi. Zamislite da u Njemačkoj netko krene problematizirati tematiku vezanu za naciste. No Nijemci su doživjeli katarzu, a Francuska i Njemačka prednjače u demokratizaciji i europeizaciji", rekao je Mesić.

Što se Europe tiče, Mesić ističe da današnja Europa nema lidera.

"Europa danas nema lidera, ona je vođena činovnički. Lideri su osnovali EU, to je milenijski projekt. Macron i Merkel su lideri, nastavak, no tko vodi Komisiju? To su činovnici. Države imaju, no Europa nema lidera. Mnogi su opterećeni svojim malim teritorijima, umjesto da Europu gledaju kao takvu. Europa mora biti veliki igrač", kazao je Mesić.

"U svojoj sam se politici uvijek borio za to da se zemljama koje nisu u EU-u pomogne da ispune standarde i da se uključe. No Unija je umorna od udruživanja, a one zemlje koje nisu u EU-u su umorne od čekanja", rekao je Mesić.