Brojni građani požalili su se redakciji Slobodne Dalmacije da im paketi poslani iz splitskih paketomata Hrvatske pošte stižu razbijeni, s pokidanim zaštitnim ljepljivim trakama, s velikim rupama kroz koje se vidi što se nalazi unutra... Većina je sumnjičava - misle da su njihovi paketi silom otvarani da bi se vidjelo što je u njima.

Iz Hrvatske pošte izrazili su žaljenje jer se bez dokaza "optužuju" njihovi radnici kako su htjeli ukrasti sadržaj paketa. Iz njih, dodali su, ništa nije ukradeno, a krivce su našli u - pošiljateljima koji su, naveli su, obavili loš posao s pakiranjem.

"Nema to veze s pošiljateljem, on se potrudio zaštititi i paket i sadržaj. Čim sam ga izvukla iz pretinca, primijetila sam da je namjerno otvaran. Zaštitna debela traka je bila prerezana, vidi se ravni rez, sto posto napravljen skalpelom, škarama, nožem", kazala je Ana iz Zaprešića, primateljica paketa. "Poklopac su očito silom pokušavali dignuti i to je ulupilo, iskrivilo paket. Ako sam u pravu, ako je po paketu netko kopao, onda me hvata veliki bijes. Ako slučajno nisam u pravu, ako se paket ugruvao putem, u što sumnjam, zašto mi onda dolazi otvoren? To je kršenje mojih prava, ulazak u moju privatnost", dodala je.

'Mislim kako problem nije u pakiranju...'

Slična stvar dogodila se i Eli iz Daruvara. Kada je svoj paket izvadila iz paketomata, na njemu je bila ogromna rupa kroz koju se moglo vidjeti što se nalazi unutra.

"Mislim kako problem nije u pakiranju, to su čvrsti paketi Hrvatske pošte, originalni. Problem je u činjenici da se s paketom loše postupalo u transportu, sumnjam da se to dogodilo u zadnjim dionicama puta. Jer da je tako krenulo od Splita, netko bi odmah u startu primijetio da paket ima ogromnu rupetinu. Nitko me nije kontaktirao", poručila je.

Redakcija Slobodne Dalmacije poslala je upit Hrvatskoj pošti.

"Evidentno se radi o neadekvatnom zapakiranim pošiljkama, što je vidljivo na fotografijama. Pošiljatelj je obvezan zapakirati paket prema odredbama o pakiranju i zatvaranju navedenim u Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge i Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga. Drugim riječima, pošiljatelji trebaju zapakirati sadržaj paketa na način koji odgovara vrsti i vrijednosti sadržaja, a to između ostalog podrazumijeva ispunu u kutiji koja, primjerice, nedostaje u jednoj od pošiljaka s fotografije", napisali su pa odgovorili na pitanje - kako to da su razbijeni paketi ipak stigli u ruke primatelja.

"Uručili su pakete jer su svjesni i koliko je za predstojeće blagdane korisnicima važno da im paketi stignu na vrijeme. No, u tom su slučaju napravili propust jer su sukladno Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga trebali zapisnikom utvrditi stanje pošiljke i njena sadržaja nakon što su uočili oštećenje pakiranja i pozvati korisnika u poštanski ured na uvid. Kolege su upozoreni na propust", poručili su iz Hrvatske pošte.

