U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano i vruće, prognoza je za subotu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar na kopnu uglavnom slab, na sjeveru mjestimice do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, osobito od sredine dana.

Ujutro uglavnom po kotlinama gorskih krajeva kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 Celzijeva stupnja.

Temperatura će rasti i u ostatku tjedna, javlja RTL. Ostaje sunčano, vedro i sparno. Rasti će i minimalna temperatura pa će i noći biti na kopnu i Jadranu biti manje ugodne. Sredinom idućeg tjedna očekuje nas naoblaka i mogući pljuskovi. Na Jadranu prekida ove vrućine nema na vidiku.

Glavna ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek gostujući na HRT-u govorila je o vremenskoj prognozi za idući tjedan. Rekla je kako su južna Europa i Sredozemlje izloženi izuzetno toplom zraku sa sjevera Afrike.

"Taj zrak prolazi kroz Sredozemlje, skuplja vlagu i nad europskim kopnom, pogotovo nad dizanjem tog zraka nad Alpama, dolazi do ovakvih konvektivnih oluja i velikih vrućina. Svjedoci smo da pogotovo Španjolska, Italija, Grčka ovih dana upozoravaju svoje stanovništvo na temperature od 40°C pa i više. Hrvatska je za sada moramo reći još uvijek blaže prošla od ostatka Sredozemlja, bez obzira što smo bili suočeni i s velikim toplotnim valovima, u dva navrata i prošlih dana, ali isto tako i protekla dva dana ovih velikih konvektivnim olujama", rekla je.

Izuzetno toplo vrijeme

"Ono što mi sa sigurnošću možemo reći je to da je pred nama predstoji idući tjedan izuzetno toplog vremena. Moramo najaviti temperature u Hrvatskoj također vrlo blizu 40°C, ako ne prelazi možda u Dalmatinskoj Zagori i koji stupanj više, ali približit ćemo se sigurno onim rekordima koji su u Hrvatskoj bilježeni i prije. U svakom slučaju takva vremenska situacija, pri nailasku malo hladnijeg, nestabilnijeg zraka sa sjevera, sjeverozapada, doprinosi nestabilnosti atmosfere, velikim konvektivnim energijama, razvoju velikih olujnih oblaka, što smo bili svjedoci u protekla dva dana, i bojim se da ćemo ovog ljeta doživljavati još pokoji ovakvu epizodu kakvu smo imali u protekla dva dana", kazala je ravnateljica.

Dok se neka područja bore s požarima, neka druga su izložena vrlo neugodnim tučama te se one čine možda i jače, ali i češće nego prije.

"Meteorolozi i klimatolozi upozoravali su na to kroz više desetaka godina. Činjenica je da živimo u jednoj toplijoj klimi, toplijoj atmosferi nego što je to bilo u prošlosti. Podaci globalno ukazuju da je osam posljednjih godina, dakle od 2015. do 2022., osam najtoplijih godina od kad postoje mjerenja na zemaljskoj kugli. Dakle, toplija atmosfera ima mogućnost i prihvata više vodene pare, što znači i veću mogućnost za stvaranje upravo ovakvih konvektivnih oblaka, ogromnih energija na koje čovjek vrlo malo može utjecati bilo kakvim trenutno raspoloživim tehničkim sredstvima da bi spriječio ovakve pojave", istaknula je Ivančan-Picek.