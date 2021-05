STIŽU IZRAVNI LETOVI IZ SAD-A: Od ovog ljeta Dubrovnik će biti povezan s New Yorkom i Los Angelesom

Kopanija Pragusa.one najavila je uvođenje redovnih linija iz Sjedinjenih Američkih Država prema Hrvatskoj već za ovo ljeto

Pragusa.One je u svojem posljednjem priopćenju najavila uvođenje redovnih letova na linijama iz SAD-a prema Dubrovniku. Najavljene su dvije linije – iz Los Angelesa i New Yorka prema Dubrovniku!, piše Croatian Aviation, prenosi Dubrovački dnevnik.

Linija New York – Dubrovnik – New York najavljena je od 21.06., a već sljedećeg dana prvi zrakoplov trebao bi poletjeti iz Los Angelesa za Dubrovnik! Obje linije prometovat će tri puta tjedno, sve do kraja listopada ove godine.

Tri leta tjedno

Pragusa će koristiti zrakoplov tipa A330-300 na liniji New York – Dubrovnik – New York, letovi su najavljeni svakog ponedjeljka, srijede i subote s polaskom iz New Yorka i dolaskom sljedećeg dana u Dubrovnik.

Na liniji Los Angeles – Dubrovnik – Los Angeles kompanija najavljuje zrakoplov tipa A340. Ova će linija biti u prometu također tri puta tjedno, s polaskom iz Los Angelesa svakog utorka, četvrtka i subote.

Američka aviokompanija United Airlines prije dva tjedna je najavila uvođenje redovne linije New York – Dubrovnik – New York s tri leta tjedno od početka srpnja. Kompanija će ove letove obavljati iz zračne luke Newark, koja je ujedno i čvorište Uniteda za međunarodne letove iz i prema SAD-u.