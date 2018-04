Tijekom noći i sutra ujutro bit će promjenljivo, uz mjestimičnu kišu. Danju djelomice sunčano, oblačnije na sjevernom Jadranu i u gorju, povremeno uz malo kiše, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Dalmaciji krajem dana sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, a najviša dnevna većinom od 18 do 23 °C.

U većem dijelu zemlje danas je sunčano, no tijekom dana i navečer se očekuje kiša.

Na istoku zemlje i do 25 stupnejva

Na većem dijelu Jadrana te u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. U Slavoniji i Baranji veći dio dana barem djelomice sunčano, a kiša i pljuskovi očekuju se navečer i u noći. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 17 do 22, na istoku zemlje do 25 °C.





Za vikend promjena vremena uz kišu

Temperature se idućih dana neće previše mijenjati, no vikend će, najavljuju meteorolozi, biti kišan, a tako će se nastaviti i početkom idućeg tjedna. Za Zagreb se sutra predviđaju temperature poput današnjih, a bit će od 7 do 19 stupnjeva. Sunčana razdoblja će se izmjenjivati s djelomičnom naoblakom. Slično će biti i u subotu, kada se oćekuje najviša dnevna temperatura od 21 stupanj, no u nedjelju se očekuje oblačno s kišom, koja će se nastaviti i u ponedjeljak. Utorak bi u glavnom gradu trebao donijeti razvedravanje, no novu kišu meteorolozi predviđaju već sredinom tjedna.

Slično će biti i na sjeveru zemlje. U Varaždinu će u petak najviša temperatura biti 19 stupnjeva, a u subotu 21, također uz razmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. I tamo se kiša očekuje u nedjelju i ponedjeljak. U utorak bi se ponovno trebalo pojaviti sunce, no kiša će se nastaviti.

Kiše će biti i na sjevernom Jadranu i u Istri. U Rijeci će sutra temperature biti nešto niže, od 10 do 14 stupnjeva, a porast će na 20 stupnjeva u subotu, dok će u nedjelju biti 22 stupnja. Kiša se u Rijeci očekuje već danas i sutra. U subotu bi mogla nakratko stati, no nastavit će se u nedjelju i tijekom idućeg tjedna.

Slična prognoza vrijedi i za Pulu, gdje će temperature za vikend biti oko 20 stupnjeva. Također se očekuje kiša, no ona bi u subotu trebala privremeno stati i opet se nastaviti u nedjelju.

Slično će biti i u Lici, gdje će tijekom vikenda temperature biti od 3 do 22 stupnjeva. Petak će proći uz razmjenu sunčanih i kišnih razdoblja. Subota će biti oblačna bez kiše, no ona će se nastaviti u nedjelju i tijekom idućeg tjedna, sve do srijede.

U Dalmaciji će također tijekom vikenda biti kišno, a temperature će se u Zadru kretati od 8 do 22 stupnjeva, u Splitu od 10 do 24, a u Dubrovniku od 11 do 24 stupnjeva. U Zadru će petak biti sunčan, a naoblaka slijedi u subotu. Kiše će tamo biti u nedjelju, a početak idućeg tjedna također će biti oblačan uz kišu. U Splitu tijekom vikenda ne bi trebalo biti kiše, no bit će oblačno, a kiša će se nastaviti početkom idućeg tjedna. U Dubrovniku će subota biti sunčana, a vikend oblačan. Kiša se na krajnjem jugu zemlje očekuje u utorak, prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a.