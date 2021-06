Šume u zaleđu Kvarnera pune su ilegalnih migranata koji devastiraju sve što im se nađe na putu. Jedan od primjera je i lovačka kućica u zaleđu Opatije.

"Kad sam otvorio, normalno da me uhvatila panika. Ne znaš što da radiš, ne znaš gdje su, jesu li unutra", rekao je lovac Milan Sudar za Dnevnik Nove TV. No, na putu do Slovenije demolirali su je već tri puta.

"Žene i djecu nismo nikad vidjeli. Većinom prolaze muškarci", rekao je Sudar.

Nedavno su ih ulovili 70-ak

Jednu grupu na istom je predjelu snimila lovačka kamera prije tjedan dana.

"Mi se nalazimo tri kilometra od slovenske granice pa smo im prijelazna ruta. Njih ima, nedavno su ih čak 70-ak ulovili", rekao je Ivan Mihaljek, član Mjesnog odbora Mune.

Podaci Policijske uprave primorsko-goranske kažu da je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno oko 10 posto manje osoba zatečenih u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice.

Porast brojeva kod krijumčarenja

Ali, brojevi rastu kod krijumčarenja. U prvih pet mjeseci ove godine evidentirano je 59 takvih kaznenih djela, za koja su prijavljena 54 počinitelja, dok je 2019. godine bilo 26 takvih kaznenih djela, za koja je prijavljeno 27 počinitelja.

"Ne usudim se sam ići u šumu jer se bojim. Jednostavno ne znaš koga ćeš sresti i s kim imaš posla", rekao je Željko iz Žejana.

