Iako je ispred Klinike za infektologiju KBC-a Split mirno, epidemiološka slika u Dalmaciji to ne sugerira. Naime, sve više mlađih ljudi zbog koronavirusa završava na odjelu.

"Ne bi htio da se diže tenzija, ali opća epidemiološka situacija nije dobra. Dnevno imamo pedesetak novooboljelih, to su uglavnom mlađi ljudi koji ipak završavaju u bolnici. Dio ipak treba našu terapiju i kisik, premda su to osobe od oko 42-44 godine", objasnio je za HRT predstojnik Klinike, primarijus Ivo Ivić.

Dodao je kako je jedina osoba na respiratoru stara 44 godine te da nema dodatnih bolesti i komorbiditeta. Dapače, riječ je o zdravoj osobi atletske građe.

"Ni za mlade to nije bezazlena bolest, a u daleko je manjoj mjeri teška nego za starije osobe. Zabrinjava me sve veći broj mladih zaraženih ljudi jer će oni to proširiti prema starijoj populaciji koja nažalost u ovoj županiji nije dobro procijepljena", dodaje Ivić.

Spontana druženja na plažama

Iako su još prošloga vikenda donesene epidemiološke mjere po kojima su svi ugostiteljski i ostali objekti morali biti zatvoreni iza ponoći, mlade to nije spriječilo da se druže u velikim grupama na plažama.

"Do sada od ljudi što smo primili u bolnicu nitko nije bio cijepljen, osim jednog imunokompromitiranog bolesnika koji praktički ima kroničnu COVID infekciju. Ni jedan drugi bolesnik s kojim god komorbiditetom, ako je bio cijepljen, nije zbog COVID-a završio u bolnici", pojasnio je primarijus Ivić.

Svakodnevni priljev turista je velik u Dalmaciji, a opet se niti jedna županija, osim Dubrovačko-neretvanske, ne može pohvaliti velikim postotkom cijepljenih. U Splitsko-dalmatinskoj županiji procijepljeno je tridesetak posto populacije.

"Mladi ljudi su jedva dočekali ljeto, otvaranje i vraćanje životu, mi to moramo razumjeti. No, bez stroge primjene i stroge kontrole mjera nema izlaza. Cijela naša država, a posebno ova županija iznimno ovisi o turizmu, i prema tome odgovornost je onih koji upravljaju procesima politike da na neki način uvjere, pa i prisile ljude da ipak poštuju mjere", drži predstojnik splitske Klinike za infektologiju.

Oboljeli stižu i iz inozemstva

Ipak, nije problem samo u domaćem stanovništvu, jer je velik broj hospitaliziranih stigao iz inozemstva. "Kad gledamo prijem novooboljelih jedno 40 posto su stranci. Oni i donose i zaražavaju se koronavirusom", poručio je Ivić te apelirao na stariju populaciju da se cijepi, jer bi inače mogla ozbiljno ugroziti svoje zdravlje.