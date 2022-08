Jedan bjelovarski ugostitelj dobio je račun za struju za kolovoz za objekat od 50 kvadrata od čak 17 i pol tisuća kuna, javlja RTL. Poskupljenje je to do 360 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

"Neugodno zaista, računi su sve veći mi to nažalost nećemo moći ni izdržati ni podnijeti. Došli smo do još gore pandemije sada, a to su računi za struju", tvrdi Srećko Koljić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Bjelovaru.

Građani od vlade očekuju pomoć, no morat će još pričekati, jer kako je neki dan kazao premijer, Vlada je na godišnjem odmoru.

Gradovi se već pripremaju

"Ono što sad mogu reći da će najavljena poskupljena cijena energenata biti ogroman udar na jedinice lokalne samouprave u cijeloj Hrvatskoj", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

U Zagrebu se planira ušteda i u sportskim objektima, energetska obnova zgrada. A dok čekaju razgovore s Vladom, već su krenuli u razgovore s HEP-om oko redukcije potrošnje javne rasvjete.

"To je samo nekih pola sata - a ušteda je već 5 milijuna kuna na godinu uštede", kaže Tomašević.

Mjere pomoći građanima i planove za moguća poskupljenja i redukcije bruse i ostali gradovi. "Moramo viditi alternativne sustave grijanja, uvesti i ugraditi dodatne solare jer Bjelovar neće moći izdržati ovo poskupljene od 8 do 10 puta", smatra Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara.

"Nije dovoljno prepisati nešto u Bruxelleu i reći u ljeti manje hladite prostoriju, u zimi manje grijte i sve je okej. Ono što Vlada danas treba ponuditi je kolika je bojazan da će biti potrebne redukcije i koliko će energije manjkati, to trebaju znati i građani i gospodarstvo", tvrdi Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice.