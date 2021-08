Ministarstvo poljoprivrede u petak je obavijestilo potrošače o opozivu proizvoda Milka classic štapić 4x100ml, lješnjak štapić 100ml i classic štapić 100ml zbog utvrđenog etilen oksida u aditivu koji se koristi u proizvodnji sladoleda.

Proizvodi nisu u skladu s europskom odredbama o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

"Milka classic štapić 4×100 ml, LOT MI0025, najbolje upotrijebiti do kraja 01.2022 godine, LOT MI0146, najbolje upotrijebiti do kraja 05.2022 godine. Milka lješnjak štapić 100 ml, LOT MI1117, najbolje upotrijebiti do kraja 04.2023. Milka classic štapić 100 ml, LOT MI1118, najbolje upotrijebiti do kraja 04.2023", navodi se u obavijesti koja se odnosi isključivo na proizvode s navedenim podacima

Distributer proizvoda je Stanić d.o.o. iz Zagreba.