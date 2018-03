Snimanje nage žene u crkvi u sklopu snimanja jednog njemačkog dokumentarnog filma jako je pogodilo tamošnjeg biskupa koji takve fotografije ne može, kaže, spojiti s umjetnosti.

Ekipa berlinske Filmske akademije ovih dana boravi u Dubrovniku gdje snima dokumentarni film ‘The Colour Nude’, a u tome im pomaže i dubrovački erotski fotograf Stijepo Brbora.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, on se pojavljuje u filmu za koji je u utorak na poznatim dubrovačkim lokacijama snimio editorijal s Vesnom Knežević. Upravo njegove fotografije gole žene, koje je snimio u dubrovačkoj crkvi, izazvale su zgražanje tamošnjeg biskupa Mate Uzinića koji se o svemu oglasio na svom Facebook profilu.

“Duboko me ražalostilo to što je danas zbog vlastite promocije zloupotrijebljena otvorenost dubrovačkih crkava za snimanje neprimjerenih fotografija pod krinkom umjetnosti, na što ćemo morati medijski i pravno reagirati. Moleći večeras Gospodina za nas koji smo ovim povrijeđeni, s raspetim Isusom želim moliti i za one koji su to uzrokovali govoreći: “Oče, oprosti im, ne znaju što čine!”, napisao je biskup Uzinić.



Nakon objave biskup je dobio podršku bronih vjernika, a među komentarima se našao i onaj don Vinka Puljića iz misije u njemačkom Siegenu. “Dragi Biskupe, molimo Vas iz HKM Siegen da medijski i pravno reagirate! Večeras su me zvali vjernici iz moje Misije, inače Dubrovčani, koji su jako ogorčeni time što se radi od našega Dubrovnika. Ogorčeni smo! A to što govorite da “ne znaju što čine”… znaju, znaju, itekako znaju… Namjerno ciljana Sodoma…! Namjerno oskvrnjuju Hram Božji! Bog Vam dao snage Mate db!”, napisao je Puljić.