Grad Osijek postavio je kamere koje nadziru nepropisno parkiranje i zaustavljanje na javnim površinama u gradu kako bi poboljšao protočnost i sigurnost u prometu, javlja SiB.

Prve lokacije obuhvaćene videonadzorom, ujedno i najkritičnije točke u gradu, su:

1. Kapucinska ulica (Korzo) gdje će se kažnjavati ulaženje i parkiranje poslije 10 sati do kada je dopušteno ulaziti u pješačku zonu za potrebe dostave, selidbe i sl.

2. Županijska ulica prema jugu gdje će se kažnjavati parkiranje na nogostupima, mjestima koja za to nisu predviđena ili na tramvajskim tračnicama.

3. Županijska ulica prema sjeveru gdje će se kažnjavati parkiranje na nogostupima, pješačkoj zoni, mjestima koja za to nisu predviđena ili na tramvajskim tračnicama.

4. Hrvatske Republike gdje će se kažnjavati parkiranje u desnom kolnom traku, koje ometa normalno prometovanje, te parkiranje na autobusnim ugibalištima.

5. Trg pape Ivana Pavla II gdje će se kažnjavati parkiranje oko konkatedrale, kao i parkiranje u Pejačevićevoj ulici, unatoč postavljenom znaku zabrane zaustavljanja i parkiranja, te parkiranje u pješačkoj zoni.

Kolika je visina kazni?

"Prekršitelji će na kućnu adresu dobiti obavijest u kojoj će biti navedeni datum, sat, počinitelj prekršaja i propisana novčana kazna. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama za navedene je prekršaje propisana kazna u visini 30 eura", izvijestili su iz Grada Osijeka.

Kamere su visoke rezolucije i snimaju cijelo područje nadzora, a navedene lokacije tek su prve lokacije obuhvaćene video nadzorom. Grad Osijek nastavit će s ovim projektom dok se ne "pokriju" kritične lokacije u gradu, a sve u cilju osiguravanja protočnosti ali i sigurnosti svih sudionika u prometu, kao i podizanja razine komunalnoga reda na području grada, piše SiB.

