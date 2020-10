ŠKORO U ‘DIREKTU’: ‘Ja nisam bio u Kovačevićevom klubu, izgleda da nisam takva faca kao vi’

Škoro smatra da je Plenkovićeva većina nestabilna i da je ‘dovoljna jedna osoba koja će pokazati zrnce odgovornosti u tom skupu od 76 ljudi da se ozbiljno zaljulja ova cijela priča’

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao aferu Janaf i osnivanje saborskog istražnog povjerentva. Škoro se slaže da je, kako je premijer kazao, ‘oporba pometena’. Čini se kako od saborskog istražnog povjerenstva ipak neće biti ništa.

“Apsolutno pometena. On ima tu većinu od nevjerojatnih 76 klimavih glasova, ali nije to ništa novo od njega – Andrej Plenković je već pokazao da on ne sluša narod, odbija i referendumske inicijative, evo, sada odbija ovu inicijativu … Dakle, on je čovjek koji jednostavno vjeruje da je uistinu on mjerilo stvari, u njega bi trebalo, poput etalona, položiti tamo negdje u Parizu i da onda znamo jedan metar, jedan Plenković – on je jedinica mjere za sve. Nažalost, nije u pravu”, rekao je Škoro.

“‘Išao sam pogledati Zakon o sigurnosno-obavještajnim službama, koji vrlo jasno kaže u članku 4 tko sudjeluje u radu Vijeća za nacionalnu sigurnost, kako se utemeljuje ured Vijeća i što je stručna služba za nadzor svega toga. U članku 5 se to definira. Svi ti vrlo ozbiljni ljudi koji su jedni druge ispostavljali rukopolaganjem od predsjednika, predsjednika Vlade pa čak do državnog odvjetnika imaju mogućnost, čak i obavezu da se kroz ovu Službu za koordinaciju i nadzor nalaze i moraju jedanput mjesečno i nitko ne spori pravo bilo koga da, naravno, ne ulazi u meritum stvari, da ne ulazi u istražne postupke. Mogu ja savjetovati, drugoga upozoriti, kao što možda možete vi mene, mogu ja vas – čuj, nemoj ići tamo…”, dodaje.

‘Informacije cure’

Škoro smatra kako se povjerenstva osnivaju ako se nešto želi sakriti. ” Povjerenstva ima posvuda, to je nešto što je tradicija i inicijativa oporbe ide prema tome da se neke druge stvari razriješe. Nećemo i ne želimo ulaziti u meritum stvari, ali indikativno je da svaki put kada se dogodi neki skandal, a tih skandala je jako puno, uvijek prvo postavimo kamere i onda krene akcija i indikativno je da mediji više znaju nego što nekad i ljudi koji su sudionici i inicijatori istražnih postupaka. Negdje informacije cure. Pa zaboga miloga, da mi ne možemo u 21. stoljeću skužiti tko je ukrao memorijsku karticu u istražnom postupku protiv Josipe Rimac”, zapitao se.

’16 posto ljudi formira vlast’

Opet je spominjao Plenkovića i mrtve kokoši. “Generalno, oporba su statisti u Hrvatskom saboru, Sabor je postavljen tako da se vlast formira i obnaša u Banskim dvorima – jedan čovjek, jedna soba. Klub, ne klub, manje je važno, meritum stvari je da fale novci i činjenica da ti istaknuti istražni postupci i sustav ne funkcioniraju dobro, ali dokle god je situacija takva da 76 ljudi slijepo vjeruje Andreju Plenkoviću, ako on kaže da mrtva kokoš treba voditi nešto, oni će dići ruke u petak u 12, neće ništa pitati. To je problem, problem je činjenica da ti ljudi nisu neovisni, da su se oni umrežili, da 16 posto ljudi u Hrvatskoj – to je ta pometena oporba, njima je dobro i tih 16 posto ljudi formira vlast, zajahali su Hrvatsku. 53 posto ljudi uopće nije izašlo na izbore, rezignirano je, apatično, čeka kad će završiti nekakvu školu ili prekvalifikaciju i otići van”, upozorio je.

Kaže i kako je u politici puno igrokaza. “Puno puta sam to rekao, evo, neki dan je bila priča o tome da Hina želi nabaviti jedan dron i mi moram u Saboru mijenjati Statut Hine da bi se nabavio jedan dron kojeg ima i moj susjed Jerko i završio je na mojem krovu. Dakle, u tom trenutku umjesto da svi kažemo – ok, neka nabave jedan, dva, tri, pet dronova, promijenimo taj Statut, članak, uostalom, dajmo Hini neka sama odlučuje o tome, mi smo više od sat vremena raspravljali nešto pa sam ja ustao i rekao da su povrijeđeni svi ti članci koji govore o tome da se netko mora držati teme. Naravno da je igrokaz, da je to minutaža i meni je zbog toga neugodno”, kaže Škoro.

‘Milanović nije amnestiran’

Smatra kako je premijer trebao biti upozoren da se događa istraga, ali vjeruje da je i predsjednik Milanović to mogao znati te da “nije ni on baš amnestiran u toj priči”.

“Netko mora biti odgovoran, mi nigdje ne pratimo ishode i nigdje nema odgovornosti, a to je prva rečenica našeg programa, dakle, odgovornost prije svega i danas”, istaknuo je.

Kaže kako on nije bio u Kovačevićevom klubu i da je “važno pitanje jedino gdje su pare”.

“Novci su važni, ova država je trenutno zadužena 300 milijuna kuna, novci su negdje nestali. Vidimo da se nalaze svugdje – u gepecima, garažama, kod državnih odvjetnika, županijskih, zamjenika … Osnovna priča je da saznamo gdje su novci i da po vrlo kratkom postupku – kada je gospodarski kriminial u pitanju, odmah oduzmemo tu imovinu, stavimo na nju veto, vratimo je onome kome ona pripada, a pripada narodu. To je ključ cijele priče. Ja nisam bio u tom Klubu, izgleda da nisam toliko važna faca kao što ste vi”, rekao je Škoro.

‘Plenkovićeva većina je nestabilna’

On smatra da je Plenkovićeva većina nestabilna i da je “dovoljna jedna osoba koja će pokazati zrnce odgovornosti u tom skupu od 76 ljudi da se ozbiljno zaljulja ova cijela priča”.

Komentirao je i nastupe Zorana Milanovića u zadnje vrijeme. “On je obećao da će biti predsjednik svih građana i on uistinu sad jest predsjednik svih građana, sve ih napada jednakom mjerom, s lijeva, s desna. Mislim da se ljevica tu više iznenadila jer su očekivali da će on više udarati po desnici, međutim, iz nekog razloga je odlučio obračunati se s onima koji spadaju kao, navodno, pod tu ljevicu. Ja to ne gledam tako, za mene je to arhaička podjela. On je čovjek s karakterom, čovjek osebujnog ponašanja, čovjek koji je dobio povjerenje građana, on je predsjednik Republike Hrvatske. Meni je samo smiješno kada se zbog takvih situacija njega proziva i traži se od njega ostavka. Nema za to ustavnopravne osnove”, zaključio je Škoro.