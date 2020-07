ŠKORO O IZBORIMA: ‘Iznenadio me rezultat HDZ-a. Bilo je nepravilnosti, a i našeg promatrača su napali’

Na temu izbora i o svojim planovima za Sabor danas je na konferenciji za novinare govorio lider Domovinskog pokreta

Nisu prošla ni 24 sata od završetka parlamentarnih izbora, a HDZ na čelu s Andrejem Plenkovićem je objavio da ima 76 ruku za sastavljanje nove vlade. Premda su neki analitičari kao i ankete predviđali da nova vlada neće moći biti formirana bez Domovinskog pokreta Miroslava Škore, to neće biti tako. Zbog toga mnogi već zaključuju da bi neki izabrani zastupnici iz Škorine stranke mogli postati prebijezi u pobjednički tabor.

Na tu temu je danas na novinarskoj konferenciji govorio lider Domovinskog pokreta, a osvrnuo se Škoro i na svoje planove za Sabor. Rekao je da su oni zadovoljni brojem osvojenih mandata i da “nije mala stvar biti treća politička snaga u Hrvatskoj”.

“Koristim priliku čestitati relativnom pobjedniku. Zahvaljujem se svim našim volonterima i svima koji su sudjelovali u ovoj složenoj operaciji koja se događala u otežanim uvjetima. Mislim da nema osobe u Hrvatskoj koja nije ostala začuđena koliko je osvojio HDZ jer su ankete pokazale svoju nevjerodostojnost. Mi dugo tvrdimo da treba te brojeve koji izlaze u javnost regulirati. Imali smo dosta nepravilnosti i fizički nasrtaj na promatrača Domovinskog pokreta”, prenosi RTL Škorinu izjavu s pressice.

ŠKORO OTKRIO DA JE HDZ VRBOVAO NJEGOVE ČLANOVE: ‘Radi se o IX. izbornoj jedinici’

O procesu glasovanja: ‘Statirao sam u kukuruzu’

Škoro je istaknuo da Domovinski pokret nije trgovačka stranka i da mu je drago da nakon svih provokacija može “ovdje stajati”. Ispričao je kako je izgledalo glasovanje tamo gdje je on došao glasovati.

”Kad sam ja došao u Gračanima glasati u osnovnu školu. Mi smo čekali 35-40 minuta jer niti ti ljudi unutra nisu znali što treba raditi. Naravno ja sam statirao u kukuruzu, a niste ni vi novinari znali. Samo ste htjeli obaviti svoj posao”, komentirao je Škoro izborni proces u vrijeme pandemije.

Izjavio je još da je zanimljivo da su stranke desnice osvojile puno mandata u Saboru i da to pokazuje kako diše hrvatskoj biračko tijelo i da je to prilika da se naprave reforme. No, kaže, on neće osporavati rezultate izbora.

“Svi prepoznajemo što su ključne točke problema u Hrvatskoj. Problemi su legalističke, strukturalne prirode. Sve dok imamo ovakav izborni zakon ne možemo dobiti prave reprezente u Sabor. Nismo zadovoljni izgledom izbornih jedinica. Mislim da birači očekuju nakon toliko preferencijalnih glasova da ja u tom Saboru budem i ja ću u njemu biti”, kratko je komentirao”, prenosi RTL izjavu Miroslava Škore.

ŠTO SAD? Analitičar pojasnio što očekivati od Plenkovića, slijede li velike reforme ili održavanje ovakvog stanja te tko bi bio idealan za SDP