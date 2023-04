Jeziva snimka iz 2019., na kojoj se vidi jureći BMW, koji se pri brzini od 125 km/h zabija u Škodu u koloni vozila na naplatnoj postaji Sveta Helena, šokirala je javnost.

Vozač BMW-a, Ozren Mlinarić (39), koji je u vrijeme nesreće bio smanjeno ubrojiv jer je bio pod utjecajem amfetamina, GHB-a i Diazepama, i na čijem se udaru našao Daniel Dobrenov, bivši teniski trener Petre Martić s obitelji, na kraju je dočekao i pravomoćnu presudu, javlja Jutarnji list.

Mlinarića je Općinski kazneni sud u Zagrebu najprije osudio na pet godina zatvora te mu je izrekao trogodišnju mjeru liječenja od ovisnosti i petogodišnju zabranu upravljanja motornim vozilima od dana kad odsluži kaznu. Po žalbi tužiteljstva i obrane, tročlano sudsko vijeće Županijskog suda u Osijeku odlučilo je kaznu smanjiti na dvije godine i devet mjeseci.

S obzirom da je u dva navrata do sada Mlinarić proveo u zatvoru oko deset mjeseci, sada još mora provesti nepune dvije godine.

Žalba na presudu

Viši sud je također oštećene Hrvatske autoceste uputio s imovinsko pravnim zahtjevom u parnicu. Naime, osuđeni vozač je uložio žalbu na presudu, smatrajući da je došlo do bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te prestroge odluke o kazni, sigurnosnoj mjeri, troškovima sudskog postupka i obeštećenja HAC-u.

Osporavao je, među ostalim, naletnu brzinu od 125 km/h, ali ona je utvrđena kroz analizu videozapisa i vještačenja. Osporavao je i da je konzumirao drogu za silovanje GHB podsjećajući da je u svojoj obrani rekao da je večer prije nesreće popio za smirenje Normabel i Flurazepam te da je bio priseban kad je natočio gorivo. No, krv i urin uzeti 4 sata i 57 minuta nakon nesreće govore suprotno, da su u vrijeme davanja uzoraka metaboliti GHB-a bili u fazi eliminacije.

Što se tiče visine kazne, za tužiteljstvo je pet godina zatvora premalo, jer da su premalo cijenjene otegotne okolnosti i da se nije vodilo računa o Mlinarićevu životu prije nesreće i hospitalizaciji zbog liječenja od ovisnosti koja je bez rezultata.

Za Mlinarića je, pak, pet godina previše jer je to "kazna koja odstupa od recentne sudske prakse i od kazni izrečenih za to kazneno djelo", a ujedno smatra da mu nije dovoljno kao olakotna okolnost "vrednovana neosuđivanost kao i činjenica da je prometnu počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti uzrokovane ovisnošću o opijatima dakle bolešću".

Prestroga kazna

Međutim, drugostupanjski sud je zaključio kako je petogodišnja kazna prestroga te da odluka o kazni mora sadržavati individualiziranu zakonom predviđenu društvenu osudu.

"Prvostupanjski sud olakotnih okolnosti nije našao dok je kao otegotne okolnosti cijenio da je optuženik višegodišnji politoksikomanski ovisnik, da je pet dana prije događaja bio na liječenju od ovisnosti, da je usred bijela dana u špici sezone konzumirao drogu i vozio auto kršeći više blankentnih normi, da je na vozilo ispred sebe koje se kretalo 5 km/h naletio pri brzini od najmanje 125 km/h (…), da nije kočio ni pratio kretanje auta, da su tri osobe teško ozlijeđene od kojih jedna osobito teško, da je prouzročena značajna šteta na imovini te da je na kraju pokušao zavarati institucije kada je umjesto urina početno predao vodu. No, protivno stajalištu prvostupanjskog suda, na strani optuženika postoje i olakotne okolnosti", smatra viši sud navodeći da su to njegova neosuđivanost i nekažnjavanost u vrijeme počinjena djela. I ne samo to.

"Tijekom cijelog sudskog postupka optuženi je vrlo emotivno proživljavao cijeli događaj što je vidljivo i iz zapisnika od 22. rujna 2022. kada je konstatirano kako je tijekom iznošenja obrane ‘bio u emocionalno narušenom stanju te da je iskreno iznosio obranu, da je doista pogođen samim događajem koji proživljava svaki dan i nosi taj teret kao i da će si kroz izdržavanje kazne pokušati oprostiti jer bi jednog dana htio pogledati ljude u oči‘", navodi viši sud koji je uzeo u prilog Mlinariću i riječi vještaka psihijatra dr.Davora Zdunića koji je naveo da je s odmakom od dvije godine optuženi postao zreliji i stabilniji, da plače zbog učinjenog te da više ne konzumira droge ni alkohol.

Nije mogao objasniti razlog nesreće

Premda je priznao sam događaj, Mlinarić se službeno očitovao da se ne smatra krivim za optužbe kako ih je optužnicom sročilo tužiteljstvo.

"Svjestan sam da sam ja neogreban izašao iz svog vozila, a da su možda ti ljudi danas oni koji se dižu i koji šepaju ili se teško kreću u svom životu. Teško mi je naći riječi, a da one ne zvuče kao floskule. Radije bih da su mi se polomile sve kosti u mojem tijelu nego da se to dogodilo tim ljudima, a sve zbog moje gluposti. Ja sam taj koji je prvi prišao njihovu vozilu i sjećam se svake kapljice krvi koja je tamo bila, a još i danas imam noćne more od toga. Da je netko od njih poginuo toga dana, ja danas ne bih stajao tu pred vama jer si to ne bih mogao oprostiti. Svjestan sam i smatram da i po zakonima ove zemlje trebam biti kažnjen, iako ja sa sobom proživljavam svaki dan taj događaj i nosim teret svega. No, kakva god kazna bila, ja je prihvaćam, čak moram reći da joj se možda i veselim jer se nadam da ću si kroz izdržavanje te kazne pokušati oprostiti ono što sam napravio, a što si priželjkujem. Naime, ja bih jednog dana volio te ljude pogledati u oči, ali nisam siguran da bih im imao hrabrosti reći ‘oprosti‘ nakon svega", rekao je u svoju obranu na sudu Mlinarić koji razlog, zbog koje se dogodila nesreća, nije mogao objasniti.

A dan nakon nesreće 12. srpnja 2019., dok je po medijima pratio posljedice užasa koji je napravio na naplatnim kućicama jer je objavljena i snimka naleta na kolonu vozila, Mlinarić je prijatelju poslao poruku na WhatsApp: "Jako sam loše. Imao sam saobraćajku jučer na naplatnim kod Zagreba. Neprilagođena brzina i prčkao sam po sicu, i sa 100 sam se zaletio u auto na naplatnoj. Za sad su svi živi, al se još jedna osoba bori za život. Ne gine mi zatvor i neka… van sebe sam u šoku."