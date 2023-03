NAŠTIMAN NA MILIMETAR / Sjećate li se mosta kod Omiša kojem su se svi rugali? Još malo pa je spojen...

Most preko rijeke Cetine na zaobilaznici Omiša nedavno je u medijima i na društvenim mrežama privukao pažnju i izazvao mnoge podrugljive komentare jer je tada izgledalo da obje strane nisu usklađene i da će jedna biti niža od druge. Čak se potezala šaljiva usporedba s onom dvojicom šeprtljavih majstora iz češko-slovačkog crtića 'A je to'. No, danas su ruganja utihnula, a most samo što nije spojen. I to precizno, 'naštiman' na milimetar. Most koji izlazi iz jednog i ulazi u drugi tunel iznad kanjona Cetine bit će, kada bude završen, dug 210 metara. Zajednički je to projekt Hrvatskih cesta i austrijskog Strabaga.