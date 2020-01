SJEĆANJE NA TROJICU POGINULIH RADNIKA: Polaganjem vijenca obilježena godišnjica tragedije u HE Plat

U požaru koji je 10. siječnja 2019. buknuo u HE Plat, poginuli su Ivica Zvrko (47), Mato Maškarić (35) i Davor Pozniak (33)

U sjećanje na trojicu smrtno stradalih djelatnika Hidroelektrane Plat, koji su živote izgubili u požaru u HE prije točno godinu dana, u petak su pred zgradom Hidroelektrane položeni vijenci i zapaljene svijeće.

U požaru koji je 10. siječnja 2019. buknuo u HE Plat, poginuli su Ivica Zvrko (47), Mato Maškarić (35) i Davor Pozniak (33). Uz članove Uprave HEP proizvodnje, odavanju počasti nazočili su danas i djelatnici Hidroelektrane Plat, dok obitelji nisu bile nazočne.

RADNICI NISU TREBALI UMRIJETI U TEŠKIM MUKAMA? ‘Cijela obrada slučaja djelovala je kao veliko zataškavanje’

Hidroelektrana još nije u funkciji

Direktor HEP Proizvodnje Robert Krklec izrazio je tom prilikom još jednom žaljenje i sućut obitelji poginulih djelatnika HEP-a te dodao kako se ulažu maksimalni napori da se hidroelektrana, koja još uvijek nije u funkciji nakon nesreće od prije godinu dana, što prije dovede u uporabno stanje, poštujući pritom sve norme.

“Dinamika je podređena tome da to bude što prije i na siguran način. To nam neće vratiti naše kolege, ali najveću ćemo im počast iskazati kad napravimo svoj posao dobro, te hidroelektrana što prije proradi i počne proizvoditi, da ljudi počnu normalno raditi”, rekao je Krklec.

PRETRAŽENA HIDROELEKTRANA U KOJOJ SU STRADALA TRI RADNIKA: Pronađene mine, streljivo, bomba… ‘To je vjerojatno iz rata’

Velika tragedija

U požaru 10. siječnja 2019. u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera. U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi – djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš.

PRONAĐENO JOŠ JEDNO EKSPLOZIVNO SREDSTVO U HIDROELEKTRANI U KOJOJ SU POGINULA 3 RADNIKA: Djelatnici godinama upozoravali opasnost?

Privedeni član uprave HEP-a i bivši šef proizvodnje

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je 11. lipnja 2019. da je osmero hrvatskih državljana osumnjičeno za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova.

Dan kasnije privedeni su osumnjičeni član Uprave HEP-a Nikola Rukavina i bivši šef HEP Proizvodnje Željko Starman i obojica su se aktivno branila pred Županijskom državnim odvjetništvom u Dubrovniku, izjavivši kako se ne osjećaju odgovornima.

Sudac istrage Županijskog suda potom je 13. lipnja prihvatio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora, zbog mogućeg utjecaja na devet svjedoka. Rukavina i Starman osumnjičeni su za počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti za što im prijeti zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Istražni zatvor im je ukinut 24. lipnja, budući da su saslušani svi relevantni svjedoci koje je predložilo Županijsko državno odvjetništvo.

Slučaj ni nakon godinu dana nije dobio svoj sudski epilog.

ČLAN UPRAVE HEP-A KAŽE DA NIJE KRIV ZA TRAGEDIJU U HIDROELEKTRANI PLAT: ‘On je bio samo jedan od karika’