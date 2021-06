U Zagrebu je danas konstituirana Gradska skupština Grada Zagreba, a skupštinare i gradonačelnika Tomislava Tomaševića dočekala je neuobičajena scena pred ulazom u Kongresnu dvoranu Globus na velesajmu gdje se održava sjednica.

Naime, na ulazu je stajala starija gospođa sa zanimljivim transparentom na kojem je pisalo "Možemo muljamo".

Gospođa se zove Višnja Škreblin, a na Velesajam je došla sa zapadnog dijela grada, samo kako bi iskazala svoju "građansku i ljudsku dužnost", kazala nam je u razgovoru.

'Mogao je vratiti sjaj i šarm ovom gradu'

Gospođu Višnju pitali smo zašto prosvjeduje protiv gradonačelnika Tomaševića.

"Zato jer, vidite što govorim: mu-lja-mo. Muljaju!", kaže nam.

"A za koga ste vi glasali?", znatiželjno smo je priupitali.

"Glasala sam za gospodina Joška Klisovića!", odgovara nam.

"Nisam članica SDP-a, ja sam samo građanka ovog grada koja je željela da na čelu grada bude jedna kompetentna osoba, jedan čovjek koji bi mogao malo vratiti sjaj i šarm ovome gradu , a to je u svakom slučaju gospodin Klisović", rekla nam je gospođa Višnja pa sarkastično nadodala da se "možda previše ljudi cijepilo, pa im se zmotalo u glavi, pa ne znaju kaj delaju". "Očito ne znaju kaj delaju", zaključuje.

Na pitanje kako komentira činjenicu da će Klisović biti predsjednik gradske skupštine te da će kao partner sudjelovati u zagrebačkoj Vlasti, gopođa Škreblin kaže: "Fala Bogu!"

"Možda spasi neki dio ovoga Zagreba. Bit će barem nekakva kontrola, to je vrlo bitna uloga gospodina Klisovića. Drago mi je zbog toga, ja sam njegova podrška svakako", kazala nam je.

Oštro po Tomaševiću i njegovim ljudima

"Ali zbog ovakvih uhljeba nekompetentnih, koji su već sad počeli - lagali su u predizbornoj kampanji, lažu već sad - muljaju jer su muljatori, znate...Jedan čovjek koji nema pola sata radnog staža...", govori potom pa nastavlja oštrim tonom o novom gradonačelniku:

"Ja vam nisam išla analizirati i informirati se, ali kad sam saznala da je on predsjednik nekoliko udruga, koje je oformio Institut za političku ekologiju, zamislite kak' zvuči - misliš sve znanstvenici, a tu ima jednog psihića, ima nekakvog nedovršene ljude, uzeo si je ovog oraha, ovog Petrovića, ovo zadnje ljudsko smeće da moram tako reći kojeg pratim od 2000. godine, kojeg je postavio da se bori protiv korupcije, a korumpirani je gad koji je trebao braniti ljudska prava. Ma mislim ajoj, tak mi je tužno i žalosno, malo imam previše godina. Ali ovo koliko još imam ću funkcionirati na taj način da ću reći ono što mislim i to je moja građanska i ljudska dužnost, ja mislim da je! I to je moj grad na kraju krajeva!", zaključila je gospođa Škreblin u razgovoru za portal Net.hr.

Pogledajte novi komentar tjedna Net.hr-a: