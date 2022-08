Ljetnoj sezoni kada mogu najviše zaraditi najviše se raduju djelatnici turizma i ugostiteljstva, a Srbi se posljednjih godina sve više odlučuju taj dio godine provesti radeći u nekoj od susjednih zemalja, među kojima najviše biraju Hrvatsku.

Jedna od njih je i Dragana Bajić koja je na svom YouTube kanalu podijelila svoja iskustva vezana uz sezonski rad u Istri kako bi, kako kaže, razbila sve predrasude o hrvatskom narodu i onome što čeka radnike iz Srbije ako se odluče na sezonski rad na jadranskoj obali, prenosi Kurir.

'Bez problema se ide u Hrvatsku'

"Želim razbiti sve te predrasude i gluposti - da su Hrvati ovakvi ili onakvi i da mi iz Srbije tu nemamo što tražiti. To uopće nije tako i uopće nije istina. Bez problema se ide raditi u Hrvatsku. Tamo imate osiguran smještaj i hranu - nekada su to tri obroka, dva, nekada samo jedan obrok. Već u veljači kreću s raspisivanjem oglasa, natječajima i traženjem radnika koji će raditi u turizmu. Najviše je na jadranskoj obali", započela je Dragana i dodaje kako su obroci koji nisu besplatni za zaposlenike vrlo pristupačni, a ručati ili večerati možete za oko dva eura.

U Hrvatskoj je, pojašnjava, radila tri sezone, najviše u Istri - u Poreču i okolici, kao i u Medulinu.

"Naši ljudi slobodno idu tamo raditi u turizmu, traže se kuhari, konobari, pomoćni radnici u kuhinji, roštilj majstori, pizza majstori, sobarice, čistačice, održavatelji zelenila, prodavači. Dobro je plaćena u odnosu na Srbiju, ove godine najniža plaća bila je 800 eura spremačica. Njihovi radnici odlaze na sjever Europe raditi, jer im je to premalo novca", objašnjava Dragana.

'Ako završiš cijelu sezonu, platit će ti i put'

Kaže da je poslodavac često spreman platiti put do mjesta rada, ali samo ako radnik radi cijelu sezonu. No, ako je poslodavac zadovoljan vašim angažmanom, očekuje ga lijepo iznenađenje.

"Ako završiš cijelu sezonu, platit će ti put, ako odeš ranije, skinut će ti čak i plaću. Tada je to koštalo 150 eura, za izradu radne i boravišne dozvole, jer oni sve rade kako treba. To je zato što imaju problem s radnicima, ako ih napustiš prije vremena, skinut će ti to s plaće. Ako ostanete od početka do kraja sezone, bit ćete jako dobro nagrađeni, ne plaćate ništa, oni snose sve troškove dozvola, čak i putovanja, plus kad dođete kući dobit ćete 'Božićni dar' prije Nove godine, to je njihov običaj. Jako sam se iznenadila kada sam ga dobila nakon samo tri mjeseca rada u sezoni. Tamo otvoriš račun u njihovoj banci, koji ne moraš zatvoriti, nego zamrznuti, pa dobiješ zadnju plaću i tu 'božićnicu' i ovdje je podigneš", savjetuje Dragana.

'Zabranjeno je spominjati nesretni rat'

Rad na crno u Hrvatskoj, kaže, ne postoji, a za radnike nema dobne granice.

"Nećete raditi na crno, bit će vam plaćen mjesečni staž i socijalno osiguranje. Radnike bez radne dozvole ne primaju, kad se prijaviš na posao i kad te pozovu nećeš ni ići dok ne dobiješ dozvolu. Nemam loših iskustava gdje god sam bila i radila u Hrvatskoj, sve je bilo po dogovoru. Kao što vam kažu na početku, sve se tako događa. Čak sam išla u njihov mirovinski u Poreč provjeriti i sve je isplaćeno u danu. Uvijek govorim da tko god želi ići negdje raditi, najbolje je da ide u Hrvatsku. Do sada mi je bilo najisplativije od svih mjesta na kojima sam bila. Prije podne ste na poslu, a popodne ste na godišnjem odmoru – na moru. I to može trajati mjesecima", kaže Dragana.

Najveći broj "sezonaca" na hrvatskoj obali dolazi iz Srbije i BiH, a pričama o povijesnim sukobima, isticanju nacionalnosti i mogućim svađama nema mjesta, a kažnjava se i otkazom.

"Srbija, BiH i Hrvatska su tu zajedno, rade zajedno, druže se, izlaze, piju kave, idu na plažu. Tamo je zabranjeno spominjati taj nesretni rat, zabranjeno je spominjati bilo što o nacionalnosti. Tko krene na tu temu, odmah dobiva otkaz. Pobješnjelih tamo nema, a ako i ima, šute o tome. Mora se paziti ili ne ići tamo uopće. Treba ići opušteno, raditi, zaraditi i družiti se", savjetuje Dragana.