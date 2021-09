Baniju su u četvrtak pogodila dva umjerena potresa. Najprije je zatreslo u 1:32 ujutro magnitudom 3,7 po Richteru s epicentrom kod Petrinje, da bi se u 22:39 kod Čuntića, nedaleko od Petrinje, tlo ponovno zatreslo magnitudom od 3,6 stupnjeva po Richteru. Intenzitet u epicentru je kod oba potresa bio V stupnjeva EMS ljestvice.

Nova naknadna podrhtavanja tla prokomentirao je za RTL seizmolog Krešimir Kuk. On tvrdi da je to nastavak serije koja je započela snažnim potresom 29. prosinca.

"Ti potresi nas ne iznenađuju. Puno puta smo rekli da serija traje. Činjenica je da zadnjih mjesec dana, usudio bih se reći, imamo učestalije potrese i veću seizmičku aktivnost i nešto jače potrese od nekog višemjesečnog prosjeka, ali potresi nisu pravilna događanja. To je pravilna pojava i još neko vrijeme će to trajati", kazao je Kuk.

Oslobađanje energije u rasjedima

Na društvenim mrežama se pojavila teorija da se Petrinjski rasjed ispraznio te da se aktivirao Pokupski rasjed, zbog čega mnogi strahuju da bi moglo doći do novog snažnog potresa u Pokuplju.

"To je cijela zona rasjeda. Imamo nekoliko većih koji su poznatiji. Cijelo područje je seizmički aktivno i to je normalna, uobičajena pojava. Kažemo da epicentri migriraju. Imamo čitavo područje između Siska, pa i južnije, cijeli radijus nekoliko 10-ak kilometara oko Siska, odnosno Petrinje i užeg epicentralnog područja, imamo potrese koji se stalno događaju nekoliko mjeseci. Oni idu dolje do Jasenovca i malo sjeverno, sjeverno-zapadno i to je normalno. Nije da je jedan rasjed aktivirao drugi, nego imamo epicentralno područje koje je aktivno", objasnio je Kuk.

No, veliki petrinjski potres je možda rasteretio energiju u zagrebačkim rasjedima. No, Kuk tvrdi da će trebati još vremena za otkrivanje uzročno-posljedičnih veza te općenite međusobne povezanosti dvaju epicentralnih područja.

"Činjenica je da su dovoljno daleko da direktno nisu povezani. Medvedničko epicentralno područje je još uvijek aktivno, što je normalno, ali slabo aktivno i imamo rijetke potrese koje građani zamjećuju. To je očekivano. Svi ovi potresi koji se događaju oslobađaju energiju, ali se radi o uspostavljanju novog ravnotežnog stanja nastalog nakon događanja glavnih potresa i niza kasnijih potresa. To je jedna uspostava novog ravnotežnog stanja koje će neko vrijeme trajati", poručio je seizmolog.

Bolje 1000 malih nego jedan veliki potres

Nakon petrinjskog potresa Banija je pokrivena s četrdesetak akcelerografa i seizmografa, koji još uvijek bilježe puno potresa. Seizmolozi stoga vrijedno analiziraju pregršt dobivenih podataka. "Dobivamo velike količine vrijednih podataka koji će još dugo godina davati neke značajne informacije o tom potresu koji se dogodio u Petrinji", rekao je Kuk.

U teoriji, bolje je imati više manjih potresa koji će otpustiti energiju iz nekog rasjeda. "Energija koja se akumulirala tijekom određenog vremena, što je ona veća, dobro je da se ona prazni postupno, a ne u nekom jačem potresu. Primjera radi, 1000 potresa magnitude jedan će osloboditi energiju kao jedan potres magnitude tri. Proces je obrnut. Potresi se događaju jer sve to skupa dolazi u jedno novo stanje i to se još uvijek sve namješta", zaključuje seizmolog Kuk.