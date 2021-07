Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić na televiziji N1 prokomentirao je procijepljenost u Hrvatskoj, a naročito među zdravstvenim djelatnicima. Kazao je kako nam je treći val epidemije ukazao na važnost cijepljenja.

“Sjetimo se izazovne jeseni, sjetimo se prvog i drugog mjeseca imali rapidno padanje brojeva, kada je u BiH sve funkcioniralo bez zatvaranja i porasta broja slučaja. Da bi se onda pojavio treći, smrtonosni val, koji je opet odnio velik broj života, prvenstveno onih ljudi koji nisu bili cijepljeni. Treći val nam je pokazao važnost cijepljenja". smatra Luetić.

'Zdravstveni djelatnici nemaju odgovornost samo za sebe'

Osvrnuo se i na nezainteresiranost značajnog broja liječnika za cijepljenje.

"Odgovorno tvrdim da i u početku oni napisi koji su bili o 50 posto liječnika koji se odbijaju cijepiti nisu bili ni metodološki ni podatkovno točni. Mi smo više puta tražili podatke o procijepljenosti liječnika, ali nismo ih dobili. Prema informacijama koje smo dobili ne vodi se evidencija o cijepljenima po profesijama. Napravili smo anketu krajem svibnja koja je obuhvatila 2000 liječnika, to je 15% radno aktivnih liječnika i ona nam je pokazala da je 87% liječnika primilo dvije doze, da 8% čeka drugu dozu jer su preboljeli, a samo 2% tvrde da se neće cijepiti”, rekao je Luetić.

Objasnio je i kada se govori o 20 ili 30% necijepljenih liječnika da se govori o onima koji odbijaju cijepljenje.

Oni su velika manjina za koju nemam nikakvo opravdanje. Tu nije u pitanju osobni izbor, ovdje trebamo razmišljati da zdravstveni djelatnici nemaju odgovornost samo za sebe", rekao je.

'Trenutna razina procijepljenosti je nedovoljna'

Govorio je i o tome tko je odgovoran za slab interes za cijepljenje.

“Ovo o čemu govorite zapravo nekonzistentnost u komunikaciji i povremeno dvostruka mjerila koja su bila prisutna u najvišim institucijama. Za razliku od zapadnoeuropskih ili srednjoeuropskih zemalja, za koje sva istraživanja pokazuju da je povjerenje u institucije visoko, u Hrvatskoj je ispod 10%. To sigurno nije produkt aktualne vlasti, to je situacija gdje mi u našoj državi imamo cijeli niz razloga zašto je došlo do nepovjerenja u institucije. Jedan od njih je da mi kratko razvijamo institucije i ne možemo se uspoređivati sa zemljama poput Velike Britanije. Možemo se uspoređivati s nekim bliskim državama", istaknuo je Luetić na N1.

Naposljetku je poslao i poruku o cijepljenju:

“Ja želim poslati jasnu poruku da je trenutna razina procijepljenosti nedovoljna i takva procijepljenost će nas dovesti do 4. vala. Dio odgovornosti je na institucijama koji je komunicirao tako kako je komunicirao i o kampanji koja je bila kakva je bila i u svemu tome ima razloga za nisku procijepljenost. Bilo kakva obaveza, nametanja sankcija, trebala bi biti krajnja mjera kada mi kao društvo ne vidimo drugi izlaz, a svi smo ugroženi", zaključio je Luetić.