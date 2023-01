Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je izrazito tužnu priču obitelji s Brača koja je u utorak ostala bez bebe i što se sve događalo dok su čekali medicinski prijevoz.

"S osjećajem ogorčenja, osjećajem poraza i stanja šoka radi obitelji i činjenice da se ovako nešto može desiti u današnjem vremenu, u 2023. godini, u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj i jednom od razvijenijih i naseljenijih otoka u Hrvatskoj.

Brač je od kopna (Supetar- Split) udaljen oko 16 km ili devet milja koje su se u ovom slučaju pokazale više nego kobne.

Nažalost, nakon brojnih istupa gdje smo upozoravali na neadekvatan hitni medicinski prijevoz ništa se nije promijenilo", poručila je među ostalim putem Facebooka i dodala.

"Bi li plod bio spašen da se došlo ranije do Splita to jednostavno nije moguće znati niti se u to želim upuštati. Činjenica je da je trudnica izgubila trudnoću. Situacija koja je slijedila nakon me toliko zgrozila i potresla te ne mogu zamisliti kako je obitelji trenutno.

Naime, pacijentica je nakon što je dobila lijekove za odbacivanje ploda poslana DOMA NA BRAČ, po tramuntani koja je sinoć puhala, na otok gdje znaju da NEMA mogućnosti HITNOG medicinskog prijevoza (radi iskustva dana prije) te se pacijentica radi bolova jutros oko 6 sati javila ponovo u Hitnu u Supetru kada je sa suprugom upućena na trajekt u 6.30 da ide u Split u bolnicu. Nažalost, nakon što je dobila adekvatne tablete za odbacivanje ploda pacijentica je porodila mrtvi plod u VOZILU sama sa suprugom, u trajektu na redovnoj liniji u 6.30-7.30, Supetar-Split. Sama sa suprugom. Zaista, nemam riječi kako da opišem sve ovo, teško je opisati traumu obitelji i nemam riječi kako bi utješila obitelj. Nadam se da će se žena oporaviti i da će biti dobro", poručila je.

Odgovor liječnika

Ovaj slučaj je za 24 sata prokomentirao predstojnik splitske Klinike za ženske bolesti i porode, izv. prof. dr. sc. Marko Dražen Mimica.

"Prema mojim saznanjima od kolega, riječ je o pacijentici koja je imala trudnoću od tri mjeseca, i plod po dolasku k nama više nije bio živ. Nije bio hitan slučaj. U našoj je dnevnoj bolnici pacijentica obrađena, napravljene su sve uobičajene pretrage, i postupak u takvim slučajevima - tabletama se izaziva pobačaj, a tablete se daju u dva navrata. Prvi se dan daju samo pripremne tablete koje ne izazivaju pobačaj, i pacijentice se, ako je sve u redu, puštaju kući. Za dva dana pacijentice opet dolaze u bolnicu, i tad dobivaju tablete za izazivanje pobačaja", kazao je i nastavio.

"Pretpostavljam da se pobačaj nije dogodio zbog tableta, jer one ne izazivaju pobačaj, već je moguće da bi se pobačaj ionako dogodio, to je teoretski moguće. To nisu one tablete koje izazivaju trudove. Kad prima te, druge tablete, pacijentica ostaje u bolnici. Nezgodna je situacija što pacijentica dolazi s Brača. Je li stoga trebala ostati u bolnici? - S pacijenticom se to iskomunicira i objasni te se donese zajednička odluka hoće li ići kući ili ne. Očito se nije sve moglo predvidjeti. Rutinski takve pacijentice ne ostavljamo u bolnici, to napravimo samo onda kad očekujemo da bi se nešto moglo događati. Ne znam je li liječnik znao da je žena s Brača, jesu li to iskomunicirali međusobno - kaže ginekolog, a na pitanje da li bi plod bio spašen da je žena u KBC Split s Brača dovezena ranije, odgovorio je kako je plod po njenom dolasku već bio mrtav, i puno prije", pojasnio je.

Evo što kaže ministar

"Informirani smo o događaju te smo u tijeku prikupljanja svih relevantnih informacija od svih uključenih zdravstvenih institucija te ćemo po dobivanju istih u najkraćem periodu odlučiti o proceduri koja uključuje upućivanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora u zdravstvene ustanove u kojoj je pacijentici pružena zdravstvena skrb. U međuvremenu smo odlučili poslati zdravstvenu inspekciju u KBC Split", rekao je ministar Vili Beroš.