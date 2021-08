Pulmolog Saša Srića na N1 je objasnio zašto je jučer na Facebooku napisao da kroz 20-ak dana možemo očekivati porast broja hospitaliziranih zbog koronavirusa.

"Pokušavam biti realan. Situacija je trenutno zadovoljavajuća, brojke su dobre, no uvijek nakon takvih dobrih situacija broj raste – puno je turista, malo testiramo, a tu je i delta soj. Tih 20-ak dana sam rekao kao mogući najraniji period, ali u roku mjesec, mjesec i pol možemo očekivati ozbiljniji porast novooboljelih što onda dovodi do povećanog broja hospitaliziranih", rekao je Srića.

Dodaje da "ne govorim na temelju analiza, nego na temelju kliničkog iskustva".

"Prošlo ljeto imali smo manje brojke, a pred jesen puno lošije stanje. Činjenica je da se pojavilo cjepivo, ali i da je procijepljenost značajno manja od one koju smo očekivali. Turizam ove godine buja, meni je drago jer od tog živimo, no moramo biti oprezni. Osobno sam se uvjerio da se u Dalmaciji ljudi ne pridržavaju. U dućanima, trgovačkim centrima sam među rijetkima nosio masku, drugi su me neobično gledali", ispričao je Srića.

'Lauc radi usporedbu s Velikom Britanijom'

Kaže da je turistička sezona sada na vrhuncu, najviše se ljudi okuplja i druži te "zato očekujemo da će brojke početi rasti". Gordan Lauc jučer je u Novom danu rekao da bi sve mjere trebalo ukinuti, no Srića se s time ne slaže.

"Lauc radi usporedbu s Velikom Britanijom… Mislim da njihova odluka nije posve dobra i sretna, no možda me vrijeme demantira. Ali nezahvalno je uspoređivati. Kod njih je prvu dozu cjepiva primilo gotovo 88 ljudi, a u Hrvatskoj vrlo malih 47 posto. To je nešto što ne budi veliku nadu. Ako mislite da zazivam lockdown, daleko od toga. Zazivao sam ga kad je trebao. U ovom trenutku nisam za nošenje maski na otvorenom, to je nezamislivo, ali smatram da se moralo učiniti da se u zatvorenim prostorima uvriježilo prvilo da se nose. Nemoguće je da u autobusu u kojem je 30-40 ljudi, gdje radi klima, gdje virus može cirkulirati, samo pet ljudi nosi masku", upozorava Srića.

'Ne možemo nekome nabiti masku na nos, ali na cijepljenje možemo utjecati'

Kaže da se nikoga ne može prisiljavati, da temelj svega mora biti edukacija. Ipak, kod cijepljenja je druga priča.

"Ne možemo nekome nabiti masku na nos, ali na cijepljenje možemo utjecati. Možemo reći da će osobe koje se neće cijepiti morati same snositi troškove testiranja. Što se tiče toga da sami snose i trošak liječenja, kao liječnik i humanist takvo nešto ne mogu tražiti i zahtijevati. Ali možemo cijepljenje u zdravstvu, socijali, prosvjeti, nekom regulativom sprovesti kao obavezno. To bi dalo efekta", kazao je Srića.

'Lauc nas je uvrijedio u prosincu'

Još jednom je komentirao i izjave Gordana Lauca s kojim mu se "teško složiti oko bilo čega".

"Imao je stavove da su oni koji preboljeli virus zaštićeniji od onih koji bi se cijepili, pa je rekao da cijepljeni potencijalno stvaraju nove sojeve pa je to negirao… Sjetimo se još jedne izjave, ovo moram reći, uvrijedio je sve nas koji smo to prošli, kada je rekao da je u prosincu 2020. KB Dubrava bila poluprazna, a bilo je oko 400 teškooboljelih pacijenata. Puno ekspertiza je Lauc napisao, ali nije imao niti će imati prilike kao liječnik liječiti ljude od teških oblika Covida", zaključio je Srića.