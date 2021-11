Pulmolog Saša Srića u Novom danu N1 televizije komentirao je trenutno epidemiološku situaciju i stanje u bolnicama, ali i pojavu novog soja koronavirusa.

Na početku se osvrnuo na izjavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je u četvrtak kazao da su covid potvrde, s obzirom da zarazu šire i cijepljeni i necijepljeni, "bioteroristima" omogućile da bez medicinske kontrole ulaze u bolnice i staračke domove bez obzira na razinu antitijela i prisustvo virusa u sebi.

“Gospodin Penava ovom izjavom povrijedio je svu struku, dvije godine radimo izrazito težak i odgovoran posao. Ovom izjavom ne samo da nas je uvrijedio, podcijenio nas je. Dogodi li mu se takva situacija da se razboli, mi ćemo biti humanisti, ali mislim da zaslužujemo duboku ispriku, jer je pokazao svu svoju niskost i primitivizam”, rekao je Srića za N1.

'Covid potvrde su jedino što može biti prihvatljivo u ovoj situaciji'

"Niz političara s desnog spektra sebi ovih dana podiže popularnost niskim izjavama. Reagirat ću na izjavu političara Mosta, čije su izjave vrlo neozbiljne. Cijelo vrijeme pokušavaju opravdati, po njima, neopravdanost covid potvrda”, rekao je Srića. Kazao je da su covid potvrde, uz epidemiološke mjere, jedino što u ovoj situaciji može biti prihvatljivo.

“I cijepljena osoba može potencijalno širiti zarazu, ali dvadeset puta manje. Toliko je siguran onaj koji je cijepljen, odnosno onaj koji ima covid-potvrdu, kao i osoba koja se redovito testira, a rezultat je negativan. Smatram da bi se nakon 6 mjeseci i preboljele osobe koje su cijepljene dvjema dozama trebale cijepiti booster dozom”, rekao je Srića.

O subotnjem prosvjedu u Zagrebu

Osvrnuo se i na veliki prosvjed protiv covid potvrda koji se u subotu održao u Zagrebu. "Što reći… Ni to me nije iznenadilo. Tolika skupina ljudi je izmanipulirana što neodgovornim izjavama političara, što besprizornim izjavama ljudi koji su željni slave, ali ovakva velika brojka me ipak iznenadila. Nadam se da je jedan dio ljudi shvatio da je to beskorisno i da će se, kako vrijeme bude odmicalo, broj takvih prosvjeda početi razrjeđivati", rekao je pulmolog.

"Mi smo, na početku u prvom valu, liječnici i sestre bili heroji nacije, pljeskalo nam se na prozorima i izražavalo potporu. Sada kako vrijeme odmiče, dio građana nam beskrajno vjeruje i hvala im na njihovoj podršci, ali jedan dio građana je okrenuo leđa znanosti, prestao vjerovati liječnicima, okrenuo se internetu, društvenim mrežama i lažnim autoritetima", poručio je.

Komentirao je i odluke i poruke Stožera, poručivši da je na početku bilo grešaka jer se dosta toga nije znalo, ali da se u međuvremenu dosta toga naučilo. "Naravno da su se ljudi koji se boje cjepiva hvatali za slamku, tražeći u izjavama protivnika cijepljenja neku vjerodostojnost i naravno da je to utjecalo na dio građana koji su na taj način učvrstili stav da se neće cijepiti", rekao je Srića, dodajući da se u ovom trenutku ne zalaže na lockdown.

'Nova varijanta covida ne bi trebala izazvati paniku, ali...'

“Nisam zagovornik u ovom trenutku čvrstog i tvrdog lockdowna, ali neke mjere će se morati zaoštriti. Vjerojatno proširivanje covid potvrda na trgovačke centre, nastava online… To će biti vrlo teško organizirati, ali kako smo mi uspjeli organizirati našu službu u bolnicama, tako će se i ovo morati organizirati”, rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na novu varijantu koronavirusa. "Svi će se zaraziti, susret s virusom neminovno nam slijedi. Nismo uspjeli ostvariti imunitet krda, jer virus mutira", rekao je. Dodao je da nova varijanta ne bi trebala izazivati paniku, ali i naglasio da se "treba paziti".

“Kao što je svaki soj iz dalekih zemalja došao, zasigurno je da će se taj virus pojaviti i na našim područjima”, zaključio je pulmolog Srića.