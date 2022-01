Poznati popularizator znanosti, Saša Ceci, koji radi kao viši znanstveni suradnik na Zavodu za eksperimentalnu fiziku na Institutu Ruđer Bošković, danas je na Facebooku komentirao tvrdnje da je tjeskoba najteži komorbiditet u slučaju smrti od covida-19, rekavši da ne umiru oboljeli od straha nego sa strahom nakon što shvate u kakvoj se situaciji nalaze.

"Pobjegnem na par tjedana i čim se vratim svaki dan novo ludilo. Jučer čujem onaj idiotizam o tome da cijepljeni jače prenose zarazu, danas vidim debilizam da je anksioznost najgori komorbiditet - da ljudi od kovida umiru više zbog straha. Boktemolovo, pa jel ima išta gluplje od toga? (Znam, znam da ima. Pustite me da živim u iluziji.) Ljudi istražuju smrtnost od kovida i primijete da su se oni koji su na kraju umrli više bojali. Kad? Prije zaraze? Ne, jebote, nego za vrijeme bolesti. Zašto su se bojali? Jer su nakon hospitalizacije konačno shvatili da su njihov visoki tlak, godine, dijabetes, trudnoća, pretilost, a bogami i u daleko najvećoj mjeri necijepljenost, uputnica za intenzivnu, a možda i respirator.

Svatko normalan bi se bojao. I mnogi od njih traže da ih se cijepi. Samo, baš kao u onoj staroj dječjoj pjesmici o zaštiti zubi, šubi dubi dubi i kaladontu koji ne pomaže u tubi, tako i u ovoj situaciji ljudima ne može pomoći cjepivo koje je davno ostalo u šprici. Ne umiru ti ljudi od straha. Umiru zbog svoje gluposti. Umiru jer su povjerenje dali pogrešnim ljudima. Jako pogrešnim. Strah je samo prirodna posljedica te spoznaje.

Umiranje sa strahom

PS Koga baš jako zanima što piše u znanstvenom radu iz kojeg je krenula cijela ova budalaština, piše da je to što sam ja gore napisao - plauzibilno. Stručno se to kaže: resulting sequela of COVID-19, ilitiga - ljudi ne umiru od straha, nego sa strahom.

'Anxiety and fear-related disorders were a prevalent condition in our sample; they were also the second highest risk factor for death among the underlying conditions considered in our study. The reasons for this finding are likely multifactorial and may include a reduced ability to prevent infection among patients with anxiety disorders, the immunomodulatory and/or cardiovascular effects of medications used to treat these disorders, or severe COVID-19 illness exacerbating anxiety disorders (19,20). In a subset of patients with pre-COVID encounters in our study, anxiety diagnosed before COVID-19 was not independently associated with death or IMV during COVID-19 hospitalization and, therefore, it is also plausible that anxiety was diagnosed during COVID-19 illness and may be a resulting sequela of COVID-19 (21).'", piše Saša Ceci.

Korelacija nije kauzacija

U raspravu se uključio i Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja u Braunschweig, koji je ustvrdio da je Gordan Lauc pomiješao korelaciju i kauzaciju.

"Čudio sam se otkuda Laucu ta izjava. Mislio sam da je to tek izmislio. Sad je jasno da je temeljio svoje izjave na korelaciji smrtnosti i straha, ali je pobrkao uzroke i posljedice, jer ljudi ne umiru od straha, kako on tvrdi, nego se ljudi jako boje kad shvate da im prijeti smrt. Ovo je ujedno perverzna motivacija i opterećenje za ljude koji mu vjeruju, jer ih motivira da budu 'hrabri' i na sebe preuzimaju nepotrebne rizike da ne podlegnu 'smrtonosnom strahu'", napisao je Čičin-Šain.