Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je otvoriti predmet protiv gradonačelnika Zagreba, Tomislava Tomaševića, zbog imenovanja Tomislava Lauca u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak.

Lauc je donirao Tomaševićevu kampanju s 10 tisuća kuna te je sada imenovan u Upravno vijeće navedene bolnice.

Saborska zastupnica Zeleno-lijeve koalicije, Sandra Benčić, novinarima je odgovarala na pitanja vezana uz taj slučaj.

'Upravno vijeće nije uprava bolnice'

“Upravno vijeće nije uprava bolnice. Ustanove po zakonu imaju upravna vijeća u kojima sjede predstavnici osnivača i dvoje predstavnika radnika i radnica bolnice. To su nužno četiri vanjske osobe koje predstavljaju grad kao osnivača i vlasnika bolnice”, pojasnila je na početku Benčić.

Dodala je kako su morali imenovati nove članove Upravnog vijeća jer su članovi prethodnog (Upravnog vijeća) završili u pritvoru zbog malverzacija.

“Najveći projekt iz EU fondova koji Zagreb ima je projekt translacijske medicine u bolnici Srebrnjak i vrijedan je skoro pola milijarde kuna. Dvije godine od potpisivanja ugovora gotovo ništa osim opstrukcija nije napravljeno, a ako se ne ispuni sve iz ugovora, Zagrepčani će morati vratiti taj novac”, rekla je Benčić.

Izbor članova Vijeća

Pojasnila je kako je izgledao izbor članova Vijeća. “Mi smo prvo detektirali četiri struke koje moraju sjediti u tom Vijeću: Ugledan znanstvenik u području pedijatrije i translacijske medicine – dr. Kolaček, potom netko iz upravnog prava Marko Turudić, s Pravnog fakultetu u Zagrebu, koji je stručan po pitanju javne nabave. Potom netko s iskustvom upravljanju EU projektima – Ivana Novoselec, koja ima 20 godina iskustva.

Četvrta je osoba za zdravstveni menadžment. Razgovarali smo s više ljudi, a tu je teško pronaći nekoga, jer to mora biti netko tko nema motivaciju u novcu, jer članovi Upravnog vijeća na temelju odlike ministra dobivaju naknadu od 700-750 kuna mjesečno za rad u Vijeću. Lauc je na to pristao jer mu je stalo do realizacije programa i projekta na Srebrnjaku. On je bio i donator naše kampanje, ali preko 1000 ljudi su bili donatori. Diskvalificira li sve njih to", upitala je Benčić.

Potom je naglasila kako se ne može govoriti o tome da je rad u Upravnom vijeću nagrada. “Ako je nagrada 700 kuna naknade za rad u Upravnom vijeću – onda ne možemo govoriti o tome”, poručila je te dodala da je Lauc izabran jer je stručan i ugledan.

“Mi smo željeli imenovati po strukama Upravno vijeće i imenovali smo sjajne ljude u Upravno vijeće. Javnost to ima pravo znati. No kada bi to na bilo koji način utjecalo na našu odluku o tome, onda bismo govorili o problemu”, rekla je saborska zastupnica.

'Nemoguće je izbjeći da netko nekoga zna'

Dodala je i kako se Lauc i Tomašević znaju na temelju poznanstava iz Varšavske, ali i naglasila da su poznanici, ali ne prijatelji.

“Upravna vijeća imenuje gradonačelnik, a oni moraju zadovoljiti kriterije. Nitko od četvero nije član stranke niti platforme niti su vezani za nas. Nemoguće je izbjeći da netko nekoga zna, jer ako ćemo tako raditi moramo isključiti baš sve osobe koje su bile u doticaju s bilo kime iz uprave.

Mi smo ljude birali na temelju kriterija stručnosti i objektivnosti, a oni će za svoj rad odgovarati gradskoj upravi, a gradska uprava građanima. Ako ne izvrše svoj posao, bit će razriješeni. Oni nisu tu da bi onemogućili provođenje projekta kao prošla uprava, nego da bolnicu vrate tamo gdje treba biti”, rekla je Benčić.

Na kraju je dodala kako smatra da kod Tomislava Lauca neće doći do pokretanja postupka.

“Mislim da se vidi kriterij i način na koji je on izabran. On nije član stranke. No kako je moguće da Povjerenstvo nije pokrenulo postupak za Anu Stavljenić Rukavinu, kao ni za druge koji su predmet istraga? Nije se pokretao do sada postupak za sukob interesa, no nama je to i OK. Mi smo možda prvi protiv kojih se pokrenuo takav postupak. Povjerenstvo je otvorilo predmet jer je mislilo da Skupština trebala predlagati članove uprave Holdinga”, zaključila je Sandra Benčić.