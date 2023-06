POVRATAK U PROŠLOST / Sanader je blistao, okupio najbližu ekipu i pokazao tko je glavni ćaća, ali zasjenila ga je ljepotica koja se slikala s Putinom

Pixell nas je ovaj put počastio arhivskim fotografijama sjednica Vlade RH održane 5. srpnja 2007. u Zagrebu. Bilo je to vrijeme kada je žario i palio Ivo Sanader, tada najmoćnija osoba u zemlji za koju u tom trenutku nitko nije mogao ni sanjati da će samo par godina kasnije postati najomraženija osoba u državi te zbog koruptivnih radnji završiti iza rešetaka. Zanimljivo se podsjetiti i na to tko su u to vrijeme sve bile osobe od njegova povjerenja...