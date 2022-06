Iako je ovo u svijetu trend, u Hrvatskoj tek rijetki muškarci odluče svom prezimenu dodati i ženino. Takvih je, zapravo, u Hrvatskoj dvoje, piše RTL. Najpoznatiji primjer svakako je saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, a jedan od svježijih primjera je i Matej Sabo Matičević.

"To je bila moja ideja na njenu inicijativu, ali ona nije to ni znala. Bila je na Erasmusu u Španjolskoj. Kada se vratila iz Španjolske bila je spomenula kako joj je super običaj da supružnici spajaju prezimena, pa dobiješ kobasice od prezimena. Nismo previše pričali o tome, ja sam kroz šalu možda tada rekao da ćemo ih spojiti. Kod matičara, na dan kad smo formalno sklopili brak, matičarka je pitala kako ćemo se prezivati. Ona se totalno zbunila, a ja sam kao iz topa ispalio Sabo Matičević. Još sam stavio njezino prezime ispred svog, što je bilo čudno čak i matičarki. To je bio drugi ili treći najveći osmjeh koji sam iz nje izvukao u životu", započeo je svoju priču o prezimenu Matej Sabo Matičević, mladi Zagrepčanin porijeklom iz Slavonskog Broda.

On se u tu priču nije upustio zbog nikakve ideologije. "Ja sam nepopravljivi romantik. Ne znam jeste li sada baš to htjeli čuti, ali tako je. Nije bilo prevelike ideologije u tom potezu. Učinio sam to samo zbog nje", rekao je Matej.

Napravio je to za ženu

"I sada slušam sam o sebi već mjesecima. Nisam mogao vjerovati da je prezime toliko zanimljiva tema ljudima. Ja o tome nisam nikome previše pričao, napravio sam to za nju. Dojmovi su bili različiti, moja obitelj se iznenadila prvo. Bilo je upitnika iznad glave. Ljudi valjda misle da iza toga stoji neka skrivena ideologija i onda kada im ja ispričam priču kažu – 'dobro ajde'. Jedna strana uvijek kaže: 'Ti nisi normalan, papčino.' Druga strana kaže: 'Odlično', a treću nije briga", kaže.

Sa strane jednakosti, odnosno nejednakosti spolova, Matej kaže da je izvukao jednu poruku koje gotovo niti jedan muškarac nije, i ne može biti, svjestan. "Mi smo ipak stavili njeno prezime prvo. I sada, kada smo došli u jedan hotel, mene su nazvali samo njenim prezimenom, gospodine Sabo. To te na jedan jako čudan način dislocira od identiteta. Kasnije sam pomislio, zamisli, sve žene ikad su to proživjele, a njihovi muževi nikada nisu znali kako je to", rekao je Matej.

Mama je bila malo zbunjena

Najpoznatiji primjer kojeg smo se uspjeli sjetiti unutar naših granica bio je SDP-ov političar Siniša Hajdaš Dončić koji je dodao prezime supruge. Kazao je da nije imao niti konvencionalnu svadbu, pa tako sada nema ni 'konvencionalno' prezime.

"Imao sam veliki tulum u dvorcu Veliki Tabor, svirali su neki DJ-evi iz Španjolske, porijeklom Romi, nije bilo ni pozivnica, bila je jedna velika zabava. Čak sam napravio zafrkanciju, prvo sam se ženio u crkvi u Varaždinu kod kapucina, jer su oni po meni lijevo krilo crkve. Običaj je da mladoženja dođe po mladu, ali pošto sam ja iz Zaboka, a ona iz Kumrovca, oni su pokupili mene. Obuko sam maminu vjenčanicu i malo sam ih šokirao", otkrio je saborski zastupnik.

"Možda je samo moja mama bila malo zbunjena, ali nisam nikada imao problema zbog toga. Nitko mi nije ništa rekao, ali iskreno, bolio bi me đon i da je", dodao je Hajdaš Dončić.

Na pitanje misli li da će ga sad nakon ovog članka netko zadirkivati, možda neki kolege iz zastupničkih klupa, samo se nasmijao."Nakon 20 godina? Pa nije to ništa novo. Moja poruka je, čujemo se za 20 godina kada opet nekom padne na pamet. Nije to baš tabu, mislim, dodaš prezime i ideš dalje, nije velika stvar", poručio je saborski zastupnik.