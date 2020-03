SABORSKA OPORBA: ‘Vladine mjere nisu dovoljne, uvedite moratorij na ovrhe i plaćanje obveza’

‘Iako nismo proglasili izvanredno stanje, ono je faktički tu i treba uvesti moratorij’, kazao je Kažimir Varda iz Kluba Stranke rada i solidarnosti

Saborska oporba još jednom je u petak istaknula kako mjere koje je donijela Vlada za spas gospodarstva nisu dovoljne i pozvala na uvođenje moratorija na plaćanje obveza poduzetnika i građana te moratorija na provođenje ovršnih postupka.

Standstill na provođenje ovršnih postupak na tri mjeseca je nužan, ali ni u kom pogledu nije dovoljan, istaknuo je Peđa Grbin (Klub zastupnika SDP-a) u raspravi o izmjenama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojima se zakonodavstvo usklađuje s EU.

‘Banke su likvidne i izdržat će, ali građani ne’

Grbin drži da bi Vlada već sljedeći tjedan trebala poslati u proceduru prijedlog zakona kojim će se uvesti moratorij od tri mjeseca na otplatu svih kreditnih obveza u Hrvatskoj. “Hrvatske banke su likvidne, one to mogu izdržati i preživjeti, ali građani Hrvatske samo odgodu otplate ne”, rekao je.

Grbin traži i suspenziju tijeka rokova u sudskim postupcima, upozorivši posebice na rokove u radnim sporovima.

“Iako nismo proglasili izvanredno stanje, ono je faktički tu i treba uvesti moratorij”, složio se Kažimir Varda (Klub Stranke rada i solidarnosti).

‘Koliko će za 30 dana biti blokiranih građana?’

Koliko će za 30 dana u Hrvatskoj biti blokiranih građana, upitao je Davor Vlaović (Klub HSS-a) te i on traži hitnu obustavu ovrha i deložacija, moratorij na otplatu kredita, te otpis a ne odgodu plaćanja obveza plaćanja doprinosa i poreza. Treba omogućiti i izuzimanje izravnih plaćanja u poljoprivredi od ovrhe, te konkretnije definiranje odgode plaćanja zakupna i koncesija na poljoprivredno zemljište, drži Vlaović.

“U ovom trenutku nemamo što čekati, to je trebalo napraviti već jučer, a ne sutra. Zato uvedite moratorij na ovršne postupke i na kredite”, apelirao je Miro Bulj (Most) dodavši kako su ugroženi i poljoprivrednici i radnici i poduzetnici.

Da Vladine mjere nisu dovoljne smatra i Damjan Vucelić (Živi zid) koji drži da Vlada ide na ruku financijskom sektoru i bankarskoj eliti a na štetu građana.

‘Laž je da neće biti ovrha i deložacija’

Goran Aleksić (Klub HSU-a, SNAGA-e i nove politike) tvrdi da je laž da neće biti ovrha i deložacija.

“Gdje je to propisano, ja to nisam našao. Jučer ministar gospodarstva govori ljudima iz banaka kako su mu to kolege, ljudima iz društava koji su lopovi”, izjavio je Aleksić.

Grozdana Perić (Klub zastupnika HDZ-a) uvjerava da ministri i cijela Vlada rade na niz pravilnika kako bi olakšala poduzetnicima i građanima olakšali ovo vrijeme za koje nitko ne može procijeniti koliko će trajati.

“Donesena je tek prva runda zakona jer će život pokazati puno problema i zakonodavni okvir će se prilagođavati”, istaknula je.

Gordan Maras (SDP) ističe da Sabor treba nastaviti raditi kako bi zastupnici mogli prenositi poruke koje svakodnevno dobivaju od građana i davati svoje prijedloge. “Ne smijete zaustaviti glas građana”, rekao je.

