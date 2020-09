RIJEKA JE VEĆ DOČEKALA NEUGODNU PROMJENU VREMENA: Jak pljusak poplavio ulice, bilo je i grmljavine

U Rijeci je u srijedu rano poslijepodne u manje od sat vremena palo 20,8 milimetara kiše po četvornom metru

Rijeku je oko 14 sati zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme s pljuskovima, koje je u pojedinim ulicama stvorilo bujice. Zasad nema informacija o štetama ili ozbiljnijim poplavama, no prema službenim podacima, u manje od sat vremena palo je 20,8 milimetara kiše po četvornom metru, javlja Novi list. No, to je tek uvertira u već najavljeno pogoršanje vremena koje bi naše krajeve trebalo zahvatiti već u petak.

“U četvrtak se na kopnu prolazno smanjuje vjerojatnost kiše, a u petak povećava pa će biti češći, u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije i obilniji. Puhat će slab i umjeren jugozapadni, u petak i jugoistočni vjetar, a temperatura do petak bez veće promjene. U subotu oblačnije, kišovitije te će zapuhati sjeverni vjetar, uz osjetno osvježenje. I na Jadranu se u petak i subotu vrijeme pogoršava, kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će česti i ponegdje obilniji. A u četvrtak prolazno rjeđi, uz više sunca. Slabo do umjereno jugo u petak će jačati na jako i vrlo jako, a u subotu će okrenuti na jugozapadnjak pri čemu će i temperatura početi padati. Iako u srijedu i četvrtak na moru može biti lokalnih opasnih vremenskih pojava, poput neverina i nevera, zamjetno nepovoljnije bit će od petka. Uz čestu i obilniju kišu, jak vjetar i zahladnjenje kraj će tjedna uistinu izgledati kao prava jesen”, prognozirao je za HRT meteorolog Tomislav Kozarić.

