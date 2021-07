Potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) ocijenio je politikanstvom povezivanje financijskih potpora Vlade za poduzetnike za očuvanje radnih mjesta u koronakrizi, s ljudskim pravima, komentirajući najavljeno uvjetovanje dobivanja potpora cijepljenjem.

"To da država dijeli novce, vaše ili moje, novce onih koji su radili za to vrijeme, onima koji, ne svojom voljom, ali ruku na srce, nisu radili - to nije ljudsko pravo. Nemojmo se razbacivati politikanskim izjavama", izjavio je Reiner u Saboru, upitan za komentar o najavi uvjetovanja financijskih potpora države poduzetnicima.

"Ne, to nije ljudsko pravo; to je ogromni trud i ogromno zalaganje Vlade da u teškim prilikama, gospodarskim i zdravstvenim u kojima se Hrvatska našla zbog pandemije pomogne svoji građanima i omogući im da teško razdoblje prežive", dodao je Reiner.

Ocijenio je smiješnim to povezivati s ljudskim pravima.

Loše je što se ljudi ne žele cijepiti

Reiner je naglasio kako cijepljenje protiv Covida nije obvezno. "Odluka o obveznom cijepljenju je jedno, a pitanje potpora nešto sasvim drugo", istaknuo je.

Lošim je, međutim, ocijenio što se jedan značajan broj ljudi ne želi cijepiti.

Upitan o najavi iz Mosta da će predložiti donošenje zakonskog paketa za oštrije kažnjavanje pedofila i zabranu LGBT propagande, rekao je da kada vide prijedlog Mosta, će se i odrediti prema toj temi.

Reiner je kazao da je Most je postao politički potpuno nevažan, da većina njihovih zastupnika niti ne dolazi na sjednice, a da oni neki koji dolaze su bliži Zoranu Milanoviću nego vlastitom predsjedniku stranke.

"Očito malobrojni koji su ostali, žele opet doći pod svijetla reflektora", zaključio je Reiner dodavši da kada vide prijedlog Mosta, će se i odrediti prema toj temi.

Otvaranje dijaloga resornih ministara sa sindikatima i poslodavcima

Premijer Plenković jučer je rekao kako se ne može očekivati dobivanje financijskih potpora države, a ne dati ni minimalan doprinos zdravstvenoj sigurnost. Smatra "da bi bilo fer", da se korisnici državnih financijskih potpora za očuvanje radnih mjesta cijepe i tako pridonesu zdravstvenoj sigurnosti društva, u situaciji u kojoj je država osigurala dovoljno cjepiva i poduprla gospodarstvo izdašnim potporama.

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar Božinović ranije danas je izjavio da predstoji "otvaranje dijaloga resornih ministara sa sindikatima i poslodavcima. Dužnost Vlade je da u zaštiti života može ići prema rješenjima koji moraju voditi računa o širim društvenim interesima. Treba razgovarati jesu li svi benefiti države uvijek i u svakoj situaciji bezuvjetni", kazao je Božinović.