Danas je u Dalmaciji bilo obilne kiše, pa čak i grmljavine, ali slijedi nam prolazna stabilizacija vremena. Sve je to samo privremeno jer nam se približava nova ciklona dok nam po visini dolazi nešto vlage, no sve to tek od poslijepodneva, dok će prijepodne još biti prevladavajuće sunčano, samo u Dalmaciji i njenom zaleđu te južnim dijelovima Like ostaje oblačnije, a može pasti i malo kiše, vjerojatnije u zaobalju.

Ujutro će u kotlinama i nizinskim predjelima biti magle, osobito na istoku gdje se može i dulje zadržavati. Zapuhat će slab do umjeren južni vjetar, u gorju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura slična današnjoj - na kopnu od 1 do 6 stupnjeva, ponegdje u središnjim predjelima i u gorju i koji stupanj niže, a na moru od 7 do 11 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a prema večeri će postupno biti sve više oblaka. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura slična današnjoj ili ponegdje malo viša - oko 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu puno sunca uz većinom visoke oblake koji neće kvariti dojam sunčanog vremena, no navečer sa zapada i ovdje postupan porast naoblake. Vjetar slab do tek ponegdje umjeren jugoistočni pa će u takvim uvjetima biti malo toplije nego danas - temperatura između 16 i 18 stupnjeva.

U Dalmaciji posvuda sunčanije dok sjevernije u drugom dijelu dana postupno dolazi sve više oblaka. U zaleđu je još moguća i pokoja kap kiše iz zaostale naoblake. Jugo većinom umjereno, navečer u jačanju. Temperatura tek ponegdje koji stupanj viša.

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačnije, a kasno navečer uz zapadnu obalu Istre mala vjerojatnost za mjestimice slabu kišu. Jugo jača pa će navečer i u noći ponegdje biti i jako, a temperatura uz more između 13 i 16 stupnjeva, u gorskim predjelima ponegdje koji stupanj niža.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu promjenjivo, ujutro većinom uz maglu. Tek povremeno će padati malo kiše, vjerojatnije u četvrtak kada će biti i više oblaka, a nakon toga postupno razvedravanje. Sredinom tjedna će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeveroistočnjak s kojim će se činiti malo svježijim, ali temperatura ostaje visoka za ovo doba godine.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu promjenjivo - red oblaka i povremene kiše, red sunca, ali temperatura ostaje slična. Puhat će umjereno i jako jugo koje slabi u drugom dijelu tjedna, a u četvrtak samo prolazno okreće na buru.